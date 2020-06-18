Rekabetin korunmasında yeni dönem

Düzenleme, Türk rekabet hukuku mevzuatına, AB mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma müesseselerini kazandırmayı amaçlıyor. Bir ya da birden fazla teşebbüsün, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri hukuka aykırı ve yasak olacak.

Temel kurallar belirlendi

Düzenleme ile Rekabet Kurumunun başkan yardımcılarının sayısı ikiden üçe çıkarılıyor. Yasayla Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Rekabet Kurumunun personel kadro unvanları, kadro dereceleri ile sayılarına ilişkin temel kurallar açık olarak düzenleniyor.