Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere ceza yağabilir

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, ''hub and spoke' (topla-dağıt tipi kartel) ihlali ve yeniden satış fiyatı tespiti'' nedeni ile aralarında zincir marketlerin de olduğu firmalara soruşturma yapıldığını belirtti.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 5 zincir marketin de aralarında olduğu 20 teşebbüs hakkında rekabeti engelledikleri şüphesiyle yapılan ikinci soruşturmada nihai kararın aralık ayında verileceğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan Küle, zincir marketlerle ilgili soruşturma sürecini anımsatırken, "Biz aslında bu tedarikçilerle ilgili bulguları ilk soruşturmada elde etmiştik. Fakat soruşturmanın sonuna doğru elde ettiğimiz için, ilk soruşturmaya dahil edemedik. Çünkü yasal süreçte savunmalar ve soruşturmanın devamı buna izin vermedi. Dolayısıyla ikinci bir soruşturma açmak durumunda kaldık" dedi.

Küle, soruşturma heyetinin iki tespitinin bulunduğunu belirtirken, "5 zincir marketin 'hub and spoke' (topla-dağıt tipi kartel) ihlali vardı, bir tedarikçinin ise 'hub and spoke' ve yeniden satış fiyatı tespiti vardı. Bu yeni soruşturmada büyük tedarikçilerin tamamına yakınında 'hub and spoke' ve yeniden satış fiyatı şüphesi var" dedi.

Küle 6-7 Aralık'ta yapılacak sözlü savunmaların ardından 15 gün içerisinde nihai kararlarını vereceklerini söyledi. Rekabet Kurumu ilk soruşturmasında BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK ve A101'e toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL ceza kesmişti. Bu soruşturmanın ardından yine aynı marketlerle birlikte açılan ikinci soruşturmaya Coca Cola, Pepsi, Red Bull, Şölen Çikolata, Pasifik Tüketim, Kent Gıda, Horizon Hızlı Tüketim, Haribo Şekerleme, Glaxosmithkline, Frito Lay, Eti, Düzey Tüketim Malları, Doğanay, Beypazarı Maden Suyu, Unmaş da eklenmişti. Öte yandan Rekabet Kurumu dün de çimento sektöründe faaliyet gösteren firmaların dün sözlü savunmalarını aldı. Nihai kararın 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor.