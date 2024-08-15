Rekabet Kurumu'ndan çimento sektörünü yakın takip

Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticileri hakkında yürütülen soruşturmanın kısa bir süre önce tamamlandığını hatırlatan Küle, soruşturma sonucunda sektördeki bazı firmaların bölge ve müşteri paylaşımı yaptıklarını, satış fiyatlarını belirlediklerini veya rekabete duyarlı ve gizli tutulması gereken bilgileri aralarında paylaştıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Bu çerçevede 7 firmaya yaklaşık 121 milyon lira idari para cezası uygulandığını belirten Küle, "Soruşturma sürerken 5 hazır beton üreticisi, kanunumuzu ihlal ettiklerini kabul ederek uzlaşma talebinde bulundu. Bu firmalara da yaklaşık 66 milyon lira idari para cezası verdik" dedi.

112 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Deprem bölgesiyle ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında da bilgi veren Küle, Adana ve Osmaniye'de faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticileri hakkında yürütülen soruşturmada bir firmaya yaklaşık 7 milyon lira idari para cezası verildiğini hatırlattı.

Küle, soruşturma sürecinde ihlali kabul edip uzlaşma talebinde bulunan iki firmaya da yaklaşık 67 milyon lira idari para cezası uygulandığını ifade etti ve "Hazır beton ve çimento sektörünü 6 Şubat deprem felaketi sonrasında özel olarak gündemimize aldık. Sektöre yönelik şu anda 3 farklı soruşturmamız devam ediyor. Aydın, Hatay ve Malatya'da faaliyet gösteren hazır beton ve çimento üreticileri hakkında yürütülen soruşturmalar sürüyor. Aydın'da faaliyet gösteren 23 hazır beton üreticisi hakkında fiyat tespiti, bölge-müşteri paylaşımı ve yeniden satış fiyatının belirlenmesi iddialarına ilişkin soruşturmada şimdiye kadar 10 firmayla uzlaşmaya varıldı ve bu firmalara yaklaşık 112 milyon lira idari para cezası uygulandı" şeklinde konuştu.

HATAY VE MALATYA’DAKİ DURUM

Hatay'da faaliyet gösteren 8 hazır beton ve çimento üreticisi hakkında rakipler arasında müşteri paylaşımı ve fiyat anlaşması yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında da bilgi veren Küle, "Bu soruşturma 4 firmayla uzlaşmayla sonuçlandırıldı ve yaklaşık 111 milyon lira idari para cezası uygulandı," dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Malatya'da devam eden soruşturmada ise 11 hazır beton ve çimento üreticisi hakkında müşteri paylaşımı ve fiyat anlaşması iddialarının incelendiğini belirtti ve bu soruşturma kapsamında henüz uzlaşma talebinde bulunan bir firma olmadığını ekledi.

Devam eden soruşturmaların önümüzdeki yılın nisan ve mayıs aylarında tamamlanmasının beklendiğini söyleyen Küle, "Kurumumuzun başta deprem bölgesi olmak üzere hazır beton ve çimento sektörüne yönelik hassasiyeti ilk günkü gibi sürüyor, sektöre yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.