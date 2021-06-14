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Teknoloji Rekabet Kurumu WhatsApp için kritik açıklama
Teknoloji

Rekabet Kurumu WhatsApp için kritik açıklama

Rekabet Kurulu, sosyal paylaşım platformu WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi ile ilgili olarak bu yılın başında başlattığı soruşturmanın gerekçeli kararını yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 15:12:00 -
Rekabet Kurumu WhatsApp için kritik açıklama

Rekabet Kurulu, WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi ile ilgili olarak bu yılın başında başlattığı soruşturmanın gerekçeli kararını yayımladı.

Kurul’un bugün yayınlanan gerekçeli kararında WhatsApp ilgili başlatılan soruşturmanın düştüğü belirtildi. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde bugün yayınlanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

“- Rekabet Kurulunun 11.01.2021 tarihli, 21-02/25-M sayılı kararıyla başlatılan soruşturmanın kapsamından WhatsApp Inc.’in çıkarılmasına,

- Yapılan yeniden değerlendirme sonucunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Rekabet Kurulunun 11.01.2021 tarihli, 21-02/25-10 sayılı Kurul kararının kaldırılmasına, geri alınmasına, değiştirilmesine veya yeni bir işlem yapılmasına yer olmadığına 7/12 21-13/162-69 gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere Kurul Üyesi Ahmet ALGAN’ın farklı gerekçesi ve OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.”

Gerekçeli kararda Rekabet Kurulu üyesi Ahmet Algan imzasıyla yer alan farklı gerekçede ise şu görüşlere yer verildi:

“1-Soruşturma tarafı teşebbüslerin, Türkiye’deki kullanıcıların gerek herhangi bir Facebook ürününün kullanımıyla paylaşılan gerekse de ağ kullanırken tarayıcı veya cihaz aracılığı ile otomatik olarak iletilen verilerinin, kendi aralarında paylaşılmasının,
2- Kullanıcıların, soruşturma tarafı teşebbüslerden aldıkları ürün ve hizmetler kapsamında sundukları verilerinin başka ürün ve hizmetler kapsamında kullanılmasına yönelik getirilen koşulların,
durdurulmasını içeren yeni bir geçici tedbir kararı alınmasının gerekli olduğu kanaatindeyim.”

 

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