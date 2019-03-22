Rekabet Kurumu tarafından yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.
IHAAW162944-EKO/22-03-2019- Rekabet Kurumu tarafından yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.22 Mart 2019 Cuma 16:35
IHAAW162944-EKO/22-03-2019- Rekabet Kurumu tarafından yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.22.03.2019 16:29:44TSINNNN
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