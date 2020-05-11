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Ekonomi

Rekabet Kurulu kararları

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:47:24 -
Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, bazı devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, Fio Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Pietro Fiorentini S.p.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

LLC NTC Intourist, LLC Touroperator Intourist ve ITC Enterprises Limited’in tek kontrolünün AX Girişim Danışmanlığı AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

T Systems Telekomünikasyon Ltd. Şti'nin hisselerinin tamamının Deutsche Telekom Business Solutions GmbH tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

Öte yandan, Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği tarafından yapı kimyasalları sektöründe yer alan ürünlerin mevzuata ve belgelendirmeye uygunluğunun kontrolü amacıyla kurulacak piyasa denetim sistemine ilişkin Yapı Kimyasalları Sistemine Katılım Protokolü'ne, ilgili kanun çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesi kararlaştırıldı.


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