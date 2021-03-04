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Ekonomi Rekabet Kurulu bazı şirket devralmalarını onayladı
Ekonomi

Rekabet Kurulu bazı şirket devralmalarını onayladı

Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:09:00 -
Rekabet Kurulu bazı şirket devralmalarını onayladı

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan kurul kararlarına göre, USK Kimya AŞ’nin tek kontrolünün Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu. Sadi Küçükoğlu tarafından kontrol edilen Üçsa Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ortak kontrolünün Ak Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Ak Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemi onaylandı. Primetals Technologies France SAS’ın tek kontrolünün Mutares Holding-45 GmbH aracılığı ile Mutares SE & Co. KGaA tarafından devralınmasına olur verildi. Nordic Capital Fund X’in iştiraklerinin Cytel Inc’in ortak kontrolünü devralması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

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