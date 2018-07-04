THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Rekabet Kurulu, 7 elektrik dağıtım şirketinin savunmasını aldı

Rekabet Kurulu, haklarında soruşturma yürütülen 7 enerji şirketinden, pazardaki hakim durumlarını kötüye kullandıkları tespitiyle sözlü savunma aldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:08
Rekabet Kurulu, 7 elektrik dağıtım şirketinin savunmasını aldı

Rekabet Kurulunca, haklarında soruşturma yürütülen 7 enerji şirketinin sözlü savunması alındı.

Rekabet Kurumu'ndaki toplantı Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantının açılışında, Enerjisa Enerji AŞ (ENERJİSA ENERJİ), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (BAŞKENT DAĞITIM), Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (TOROSLAR EDAŞ), Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış AŞ (BAŞKENT), Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış AŞ (AYESAŞ) ve Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış AŞ'nin (TOROSLAR) rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için soruşturma açıldığını belirterek, sözü soruşturma heyetine bıraktı.

İDARİ PAZA CEZASI UYGULANACAK

Heyet temsilcisi, enerji sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yapılan soruşturma sonucunda, AYEDAŞ, AYESAŞ, BAŞKENT ve TOROSLAR'a pazardaki hakim durumlarını kötüye kullandıkları tespitiyle idari para cezası verilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

Öte yandan, ENERJİSA dağıtım şirketleriyle perakende şirketleri arasında ayrıştırma ilkelerine aykırılığa işaret eden hususlar tespit edilmiş olsa da söz konusu aykırılıkların hakim durumun kötüye kullanılması yoluyla rekabetin engellenmesi amacıyla kullanıldığına dair bulgu tespit edilemediği, ENERJİSA dağıtım şirketlerinin rakip tedarikçilere geçen müşterilerin sayaç okumalarını düzensiz yaptığına ilişkin herhangi bir bulgunun da belirlenemediği kaydedildi.

Savunmaların bir kısmı ilgili firmaların talebi üzerine gizli oturumda dinlendi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 19 Temmuz'da açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:08
  1. İstanbul
  2. Rekabet Kurumu
  3. elektrik dağıtım şirketleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araplar Türk ortak arıyor
    1. Araplar Türk ortak arıyor
    2. Sofuoğlu'ndan alkışlanacak hareket!..
    3. Kaybolan Yusuf'la ilgili umutlandıran..
    4. Gaziantep'te 'çocuk tacizcisine'..
    5. Yakıp kavuran sıcaklarda nasıl..
    6. İnatçı iki sürücü gişede karşılaşınca..
    7. Amerikan sermayesi Trump'a karşı isyan..
    8. Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den enflasyon..
    9. TSK 9. devriyeyi gerçekleştirdi
    10. Sınırda skandal görüntü! YPG'nin..
    11. Sofuoğlu meclise Lamborghini'yle geldi!
    12. Kılıçdaroğlu'na kapıyı gösteren anket!..
    13. Cocu'nun Ozan Tufan kararı belli oldu
    14. 'Beş ayda tüm yılların rekorunu kırdık'
    15. Hamilelikte havuç tüketirseniz...
    16. Van Gölü'ne 'Mavi Bayrak' ödülü
    17. Esed rejiminden flaş çağrı: Geri dönün!
    18. SP liderinden flaş ittifak açıklaması:..
    19. "Leyla'nın katili amcasıdır"..
    20. Bebeğiniz için bebek köftesi tarifi
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi