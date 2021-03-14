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Dünya Rekabet kızışıyor! ABD'den kritik hamle
Dünya

Rekabet kızışıyor! ABD'den kritik hamle

ABD ve Çin arasında "süper güç" yarışı kızışıyor. İlk yurt dışı seyahatini Pasifik bölgesine yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgedeki ABD müttefikleri ile askeri iş birliğini arttırmak istediklerini ve Çin'e karşı "güçlü bir caydırıcılık" tesis etmek için bölgeye gittiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 19:03:00 -
Rekabet kızışıyor! ABD'den kritik hamle

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Pasifik seyahatini, ABD'nin Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının karargahının da bulunduğu Hawaii adalarından başlattı.

Burada kendisi ile seyahat eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Austin, "Bu seyahat ittifaklar ve ortaklıklarla ilgilidir. Oradaki kabiliyetlerimizi artırmakla ilgilidir." dedi.

Austin, ABD Orta Doğu'da terör örgütleri ile mücadele ederken Çin'in ise askeri kapasitesini modernize ettiğini ifade ederek, "Mevcut rekabet üstünlüğümüz aşınıyor. Üstünlük halen bizde, ilerisi için üstünlüğümüzü artıracağız." dedi.

Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'de mevkidaşları ile bir araya geleceğini anlatan Austin, "Amacımız, ABD'ye kafa tutacak Çin ya da başka herhangi bir güce karşı güçlü bir caydırıcılık tesis etmek için gerekli kabiliyet ve operasyon planlarımızın olup olmadığını teyit etmektir." diye konuştu.

Austin, Tokyo ve Seul'deki toplantılarda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da kendisine eşlik edeceğini belirtti.

Japonya ile Güney Kore'nin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile dörtlü toplantılar yapacaklarını ifade eden Austin, orada daha çok, müttefiklerini dinleyeceklerini ve onların bakış açısını öğrenmeye çalışacaklarını kaydetti.

Japonya ve Güney Kore seyahatini tamamladıktan sonra Blinken, 18 Mart'ta, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Alaska'da Çinli mevkidaşları Yang Jiechi ve Wang Yi ile görüşecek. Bu görüşme, Joe Biden yönetimi ile Çin arasındaki ilk görüşme olacak.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Hindistan'a gidecek.

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