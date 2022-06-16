Rejim tehlikede: İran'da halkın ekonomi protestoları devam ediyor
İran genelinde yüzlerce kişi kötüleşen ekonomik koşulları protesto etti.
İran genelinde yüzlerce kişi kötüleşen ekonomik koşulları protesto etti.
ABD yaptırımlarının vurduğu İran ekonomisinin kötüleşmesi ve İran Riyali'nin ABD Doları karşısında büyük ölçüde değer kaybetmesi, halkın birçok şehirde protestolar gerçekleştirmesine neden oldu.
İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRNA) göre, İsfahan eyaletinin Necefabad ilinde halk, dövizdeki oynaklıklar, temel gıda ürünleri fiyatlarında yükseliş ve vergi oranlarında artış sebebiyle dükkanlarını kapatarak sokaklara döküldü.
İran halkının 2 Haziran'dan bu yana düzenlediği gösterilere güvenlik güçlerinin sert bir şekilde müdahale ettiği bilgisi paylaşılıyor.
Yerel kaynaklar, İran Riyali'nin Dolar karşısında düşmeye devam ettiği müddetçe halkın protestolara devam edeceğini ifade ediyor.
Kaynak: Mepa News