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Gündem Rejim alarm veriyor! 5 yaşındaki çocuğu dayısı istismar etti iddiası
Gündem

Rejim alarm veriyor! 5 yaşındaki çocuğu dayısı istismar etti iddiası

Yeniakit Publisher
2024-09-13 13:33:00 -
Rejim alarm veriyor! 5 yaşındaki çocuğu dayısı istismar etti iddiası

Kızının, Elazığ'da aynı evde yaşadığı öz dayısı tarafından istismar edildiğini öne süren babanın yaptığı başvurular sonucu çocuğun "koruyucu ve destekleyici tedbir olarak 1 aylık süreyle acil koruma altına alınması" kararı verildi.

Kızının, Elazığ'da aynı evde yaşadığı öz dayısı tarafından istismar edildiğini öne süren babanın yaptığı başvurular sonucu çocuğun "koruyucu ve destekleyici tedbir olarak 1 aylık süreyle acil koruma altına alınması" kararı verildi.

8 yaşındaki çocuğu Y.Ö.H.Ç.’nin Ankara’daki sünneti sonrası tedavisi sırasında yaşadıklarını ''Dayım bize böyle yaptı” diyerek anlatması sonrası cinsel istismarı öğrendiğini söyleyen baba Fikri Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunmuştu.

Dayısıyla Elazığ'da aynı evde yaşayan 5 yaşındaki kızının devlet korumasına alınmasını isteyen baba Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giderek, Bakanlık önünde basın açıklaması yapmış ve dilekçe vermişti.

Elazığ Valiliği Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görevli sosyal çalışmacının hazırladığı rapora göre, baba Fikri Çelik'in başvurusu üzerine yapılan jandarma aramasında dayı ve kız çocuğunun aynı evde olduğu tespit edildi.

Elazığ Çocuk Mahkemesi, yaşanan boşanma sürecinde tarafların birbirlerine ciddi ithamlarda bulunduğu, çocuğun mevcut kriz ortamından uzaklaşmasına ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle 5 yaşındaki E.H.Ç. hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca "koruyucu ve destekleyici tedbir olarak 1 aylık süre ile acil koruma altına alınmasına" karar verdi.

Kaynak: ANKA

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Bülent

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