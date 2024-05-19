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Gündem Reisi'ye suikast mi düzenlendi? Helikopter kazasından önceki son sözleri dikkat çekti
Gündem

Reisi'ye suikast mi düzenlendi? Helikopter kazasından önceki son sözleri dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-05-19 21:55:00 - 2024-05-19 22:10:39

Helikopter kazası geçiren ve saatlerdir kendisine ulaşılamayan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, olaydan kısa bir süre önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baraj açılışında yaptığı konuşma 'suikast' şüphesini akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirirken Reisi'nin kazadan kısa süre önce yaptığı konuşma dikkat çekti.

"Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor"

Cumhurbaşkanı Reisi, bugün iki önemli projenin açılışını yapacaklarını belirterek, "Bu projeler, İran ile Azerbaycan'ın bu gibi çok önemli büyük projeleri hayata geçirebileceğinin göstergesidir. Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız." şeklinde konuştu.


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"İran-Azerbaycan ilişkileri bölgemizde istikrarın önemli şartıdır"

Aliyev de bugünkü görüşme ve törenin İran-Azerbaycan ilişkileri tarihinde güzel ve parlak bir sayfa olarak kalacağını vurguladı. Açılışını yapacakları projenin teknik açıdan çok önemli olduğunu ve aynı zamanda iki halkı, iki devleti daha da yakınlaştıracağını söyleyen Aliyev, "Halkımızın ortak başarısı elbette dostlarımızı mutlu ediyor. Beğenmeyenler ise kendi işlerine baksa daha iyi olur. İran ve Azerbaycan devletleri bugün çok güçlü ortak siyasi irade ortaya koydu, birlikte olduğumuzu ve birlikte olmaya devam edeceğimizi kendi halklarına ve tüm dünyaya açıkça ilan etti. Önemli olan budur. İran-Azerbaycan ilişkileri bölgemizde istikrarın önemli şartıdır. Elbette böylesine güzel bir proje halkımızın refahını, istihdamı artıracak, dolayısıyla başarıya giden bir sonraki adım olacaktır. Gelecekte buna benzer pek çok ortak projenin olacağına eminim." dedi.

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