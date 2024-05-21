Reisi'nin ölümünde siyonist şüphesi

Buğra Kardan İstanbul

Dünyayı yemeye, mazlum kanı dökmeye devam eden siyonistlere “dur” diyen devlet adamlarına darbe girişimlerinde bulunulduğu gibi suikastlar da yapılıyor. Batı’nın korkulu rüyası Rusya’ya yakın olan Slovakya Başbakanı Roberto Fico’nun silahlı saldırıya uğraması tartışılırken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın içinde bulunduğu helikopterin İran’ın Doğu Azerbaycan’da eyaletinde düşmesi büyük fırtına kopardı. Reisi ve Abdullahiyan’ın ölüm haberinin ardından suikast ihtimalini akla getirdi. Dronla kaydedilen görüntüler bir şahsın helikopter enkazı çevresinde dolaştığını ortaya koydu. Fransız televizyonları düşen helikopterin pilotunun MOSSAD ajanı olduğunu iddia etti. Oklar İran’ın Gazze’de karşı karşıya geldiği İsrail ve Amerika’ya döndü.

Kanıt Süleymani suikastı

Hatırlara ise dünyayı şaşırtan Kasım Süleymani suikastı geldi. 3 Ocak 2020’de ABD, Bağdat Havalimanı’nda dronla General Süleymani’yi öldürmüştü. Süleymani’nin yanı sıra 5 İranlı ve 5 Iraklıyı katletmişti. BM müfettişleri, Süleymani’ye yapılan saldırının hukuka aykırı olduğunu belirtmişti. Müfettişler, saldırısının meşrulaştıran yeterli delilin olmadığını savunmuştu. Dış siyaset analistleri, Slovakya Başkanı’nı hedef alan saldırının ardından Reisi ve Abdullahiyan’ın helikopter kazası sonucu ölümünün manidar olduğunun altını çizdiler. Kazanın suikast olup olmadığının araştırılması, olayda İran’ın çıkarlarını zedelediği İsrail ve Amerika’nın parmağının bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerektiğini kaydettiler. “Reisi ve Abdullahiyan’ın da Süleymani gibi suikasta kurban gitmiş olması kuvvetle muhtemel” dediler.

İsrail olağan şüpheli

akit’e konuşan stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, şu değerlendirmelerde bulundu: “Reisi’nin suikasta kurban gidip gitmediği merak ediliyor. Ortada suikast varsa ilk fail İsrail’dir, ikinci Amerika’dır. Çünkü İsrail’e bölgede en radikal cevabı veren ülkelerden biri İran. İsrail’in İran’a karşı bir hamle yapmış olması kuvvetle muhtemel. İran, ‘Fail İsrail’ deyip misillemede bulunursa zarar eder. Çünkü İsrail bu argümanı kullanıp savaşını meşrulaştırmaya kalkar. Onun için ‘kaza’ deyip geçiştirebilirler. Amerika’nın da suikast eyleminde bulunması ihtimal. Bölgede huzurun olmaması Amerika’nın yararına. Kasım Süleymani’nin başına gelen ortada. Bu suikastten yola koyularak Reisi’nin ölümünü yorumlamamız mümkün. Peki İsrail ve Amerika tek mi? Değil. Fransa ve talimatla iş yapan Hindistan da var. Diğer yandan, Gürcistan’da Sorosçu vakıflara dışarıdan gelecek yardımlar sınırlandı. Turuncu devrim planlarına balta vuruldu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, genosit iddiasının yalan olduğunu itiraf etti. Reisi Azerbaycan’a gitti. Bölgede normalleşme için atılan adımları akamete uğratmak için Reisi’ye operasyon çekilmiş olabilir. Muhsin Yazıcıoğlu suikastını andırıyor. Helikoptere ulaşılamaması akıllara kamikaze pilot ya da teknik eleman senaryosunu getiriyor.”

Soru işaretleri çok

Araştırmacı-yazar Volkan Kemal Ergenekon da şunları söyledi: “Helikopter düştü mü, düşürüldü mü anlaşılmalı. Yorum yapmak için erken ama İran’ın hangi ülkelerin menfaatlerine zarar verdiğine bakılmalı. Nihayetinde İran, İsrail’le karşı karşıya. Tahran’ın Washington’ı rahatsız eden adımları bir kenarda tutulmalı. Suikast ihtimali değerlendirilmeli. Yine olay Azerbaycan’a yakın bir yerde meydana geliyor. Bakü ile Tel Aviv’in yakınlaşmaya devam ettiği, Azerbaycan’da MOSSAD’ın çok güçlü konumda olduğu unutulmamalı. Rusya’ya yakın Slovakya Başbakanı’na suikast yapılmasının akabinde helikopter düşüyor. İsrail, Gazze ile başı dertte olduğu bir dönemde böyle bir eylemde bulunur mu? Bilinmez. Netanyahu yönetimi kendini daha da sıkıntıya sokacak böyle bir eylem yapar mı, yapmaz mı soru işareti. Çok dikkatli olunmalı. İslam dünyası tavla oynuyor. ‘Zar iyi gelirse maçı alırım’ düşüncesinde ama Batı satranç oynuyor. 5 ya da 6 el sonrasını düşünerek hareket ediyor. Diğer yandan kaza ihtimalini de yabana atmamak gerek. Helikopter çok eski. Meteorolojiden gerekli bilginin alınmadığı görülüyor. İran’da bir dönem kaldım, oranın şartlarını biliyorum. Orada bir rahatlık var, kaza ihtimalinin de ele alınmasını faydalı buluyorum.”

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