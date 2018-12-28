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Reina katliamcısının arkadaşının cep telefonundan korkunç videolar çıktı!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla Adana'da yakayı ele veren Reina katliamcısının ev arkadaşı Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı Akmet Gatukiev'in incelenen cep telefonunda ele geçirilen videolarda bomba yapımı krokileri ve x-ray cihazından geçebilecek canlı bomba yeleğinin yapımı olduğu ortaya çıktı.

28 Aralık 2018 Cuma 10:40

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü El-Kaide'nin Suriye kolu ‘Heyet Tahrir Şam' adına faaliyet gösteren Çeçenistan asıllı Rus vatandaşı Akmet Gatukiev'in Adana'da olduğu istihbaratı üzerine 21 Aralık'ta operasyon yaptı. Ülkesi Rusya tarafından da her yerde aranan terörist, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde yakalandı.

Aktif görevdeydi

Keskin nişancı olmasının yanında füze ve roket konusunda uzman olan şüphelinin, başta Suriye olmak üzere Çeçenistan, Mısır ve Afganistan'daki çatışmalarda aktif bir görev aldığı bilgisine ulaşıldı.

2013 yılında Türkiye'ye geldikten sonra belirli aralıklarda yasa dışı yollarla Suriye'ye gidip gelen Gatukiev'in, 2017 yılında da Mısır'a çıkış yapıp, 2018 yılı Ocak ayında da ‘sahte pasaport' ile Türkiye'ye geri döndüğü tespit edildi. Gatukiev'in, o tarihten bu yana da pasif göreve geçtiği ve yılbaşı kutlamaları kapsamında Avrupa başkentlerinden birinde kanlı bir eyleme hazırlandığı değerlendiriliyor.

Telefonunda videolar ele geçirildi

Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede, kullanıldığı özel kimyasal nedeniyle x-ray cihazları ve detektörlerde fark edilmeyen bir ‘canlı bomba yeleği'nin nasıl hazırlandığını anlatan videolar olduğu ileri sürüldü. Bu videolarda zanlının yeleğin nasıl hazırlanacağını ve hazırlık aşamasında hangi kimyasal ve de ekipmanlara ihtiyaç duyulacağını anlatan videolar olduğu öğrenildi. Ayrıca zanlının cep telefonunda bomba krokileri bulunduğu da iddia edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gatukiev'in parmak izi, 1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul'daki ‘Reina' adlı eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen, 39 kişinin ölümü 79 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı gerçekleştiren Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov ile Başakşehir'de kaldığı evde de çıkmıştı. Gatukiev, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Ben esnafım" savunmasını yapmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 10:40
  1. İstanbul
  2. Adana
  3. Akmet Gatukiev
  4. reina katliamcısı

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