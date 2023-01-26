Regaip kandilinde ne yapılır ibadetler | Recep ayında çekilecek tesbihler hangileri?

Regaip kandili 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Bu mübarek gün ve geceyi ibadetlerle geçirmek isteyenler ‘Regaip kandilinde hangi ibadetler yapılır hangi tesbihler çekilir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Regaip kandilinde ne yapılır ibadetler

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kandil geceleri yapılmasını tavsiye ettiği ibadetler şöyledir:

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

Regaip Kandili’ni oruçlu geçirmek önemlidir. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında 12 rekatlık regaip kandili namazının kılınması tavsiye edilir. Ayrıca bu gecede Kur'ân-ı Kerim okunmalı; teheccüd namazı kılınmalı ve bolca zikir yapılmalıdır.

Recep ayında çekilecek tesbihler hangileri?

1.gün 1000 defa YA RAHMAN

2.gün 1000 defa YA RAHiM

3.gün1000 defa YA SELAM

4.gün 1000 defa YA MÜMiN

5.gün 1000 defa YA CEBBAR

6.gün 1000 defa YA MÜTEKEBBiR

7.gün 1000 defa YA BARi

8.gün 1000 defa YA KAHHAR

9.gün 1000 defa YA FETTAH

10.gün 1000 defa YA KABiD

11.gün 1000 defa YA HAFiD

12.gün 1000 defa YA BASiR

13.gün 1000 defa YA GAFUR

14.gün 1000 defa YA ALiYY

15.gün 1000 defa YA CELiL

16.gün 1000 defa YA BAiS

17.gün 1000 defa YA HAKK

18.gün 1000 defa YA METiN

19.gün 1000 defa YA HAMiD

20.gün 1000 defa YA ZAHiR

21.gün 1000 defa YA BERR

22.gün 1000 defa YA RAUF

23.gün 1000 defa YA MALiKÜL MÜLK

24.gün 1000 defa YA MUKSiT

25.gün 1000 defa YA GANiYY

26.gün 1000 defa YA MUGNi

27.gün 1000 defa YA NAFi

28.gün 1000 defa YA HADi

29.gün 1000 defa YA BEDi

30.gün 1000 defa YA VARiS okunur.