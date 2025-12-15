Regaip Kandili ne zaman hangi gün?

2025 yılının sonuna doğru yaklaşılırken, Regaip Kandili için tarih araştırmaları hız kazandı. Recep ayının başlamasıyla birlikte idrak edilen bu mübarek gece, üç ayların manevi atmosferine girişin ilk adımı olarak kabul ediliyor. Milyonlarca Müslüman, Regaip Kandili’nin hangi güne denk geldiğini ve bu gecenin önemini araştırıyor.

2025 Regaip Kandili hangi gün idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Hicri takvime göre Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen bu mübarek gece, üç ayların da başlangıcını simgeliyor. Bu arada Üç aylar ise 20 Aralık Cumartesi akşam ezanıyla birlikte başlayacak.

Regaip Kandili’nin önemi nedir?

Regaip Kandili, hem Recep ayı içerisinde yer alması hem de cuma gecesine denk gelmesi nedeniyle diğer kandil gecelerinden farklı bir yere sahiptir. Bu gecede Allah’ın rahmetinin, bağışının ve yardımının bolca tecelli ettiğine inanılır. Aynı ay içerisinde Miraç Kandili’nin de bulunması, Recep ayının manevi değerini daha da artırır.

İslam inancında Regaip Kandili; kişinin kendini sorgulaması, ibadetlerini artırması, dua ve tövbe ile manevi olarak arınması açısından önemli bir fırsat olarak kabul edilir.

2026 dini günler takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 yılında idrak edilecek dini günler şu şekildedir:

15 Ocak 2026 – Miraç Kandili

2 Şubat 2026 – Berat Kandili

19 Şubat 2026 – Ramazan başlangıcı

16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı Arefe

20 Mart 2026 – Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart 2026 – Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı 3. Gün

26 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı Arefe

27 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı 4. Gün

16 Haziran 2026 – Hicri Yılbaşı

24 Ağustos 2026 – Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 – Üç ayların başlangıcı

10 Aralık 2026 – Regaip Kandili