Kandil hangi gün? Üç ayların başlamasıyla birlikte pek çok kişi Regaip kandilinin hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Regaip kandili ne zaman hangi gün?

Regaip kandili ne zaman? 2021 kandil tarihleri

Üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başladı. Regaip Kandili ise 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

18 Şubat 2021 REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021 MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ

8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ

17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ

Üç aylar duası nasıl okunur?

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.