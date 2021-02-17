Regaip kandili ne zaman? 2021 kandil tarihleri
Regaip kandili hangi gün? 13 Şubat Cumartesi günü üç aylar başladı. Milyonlarca kişi regaip kandilinin ne zaman denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, regaip kandili ne zaman? Üç aylar duası nedir?
Kandil hangi gün? Üç ayların başlamasıyla birlikte pek çok kişi Regaip kandilinin hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Regaip kandili ne zaman hangi gün?
Regaip kandili ne zaman? 2021 kandil tarihleri
Üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başladı. Regaip Kandili ise 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.
18 Şubat 2021 REGAİB KANDİLİ
10 Mart 2021 MİRAC KANDİLİ
27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ
8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ
17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ
Üç aylar duası nasıl okunur?
Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”
Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.