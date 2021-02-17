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İSLAM Regaip kandili ne zaman? 2021 kandil tarihleri
İSLAM

Regaip kandili ne zaman? 2021 kandil tarihleri

Regaip kandili hangi gün? 13 Şubat Cumartesi günü üç aylar başladı. Milyonlarca kişi regaip kandilinin ne zaman denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, regaip kandili ne zaman? Üç aylar duası nedir?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 10:15:00 -
Regaip kandili ne zaman? 2021 kandil tarihleri

Kandil hangi gün? Üç ayların başlamasıyla birlikte pek çok kişi Regaip kandilinin hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Regaip kandili ne zaman hangi gün?

Regaip kandili ne zaman? 2021 kandil tarihleri

Üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başladı. Regaip Kandili ise 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

18 Şubat 2021                   REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021                     MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021                     BERAT KANDİLİ

8 Mayıs 2021                      KADİR GECESİ

17 Ekim 2021                     MEVLİT KANDİLİ

Üç aylar duası nasıl okunur?

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

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