Regaip kandili 2021 | Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Üç ayların habercisi olan Regaip kandilinin hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Regaip kandili ne zaman?

Regaip Kandili ne zaman?

Üç aylar olarak ifade edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayı son derece önemlidir. Üç aylar yani Recep ayı 13 Şubat 2021'de başlayacak. Regaib kandili ise 18 Şubat 2021'de idrak edilecek.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

18 Şubat 2021 REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021 MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021 RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021 AREFE

13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021 AREFE

20 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021 HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021 AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman "Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir.

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)’yı dinledim şöyle demişti: “Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.8 Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir.

Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)’in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır.