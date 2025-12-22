Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? 12 rekat Regaip Kandili namazı kılınışı

Mukaddes üç ayların başlamasıyla birlikte İslam aleminde manevi bir heyecan yaşanıyor. Recep ayının gelişiyle birlikte ibadetlere yönelen Müslümanlar, bu mübarek dönemin ilk kandili olan Regaip Kandili’ni karşılamaya hazırlanıyor. Bolluk, bereket ve ilahi rahmetin tecelli ettiğine inanılan bu özel gecede, yapılacak ibadetler ve özellikle kılınacak namazlar büyük önem taşıyor. Regaip Kandili namazının nasıl kılınacağı, kaç rekat olduğu, hangi surelerin okunacağı ve namaz sonrası yapılacak dualar ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

Hicri takvime göre yılın yedinci ayı olan Recep ayı, üç ayların ilk ayıdır. Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece, Regaip Kandili olarak idrak edilir. Kameri ayların her yıl yaklaşık 10 gün öne gelmesi nedeniyle 2026 yılına ait Recep ayı, 2025 yılının sonunda başlar. Bu kapsamda Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi (5 Recep 1447) idrak edilecektir.

Regaip Kandili namazı nedir?

Regaip Kandili, faziletli geceler arasında yer alır ve bu gecede kılınan namazlar nafile ibadetler kapsamındadır. Regaip Kandili’nde kılınan namazların sevabının büyük olduğu kabul edilir. Bu gecede hem iki rekatlık Kabir Nur namazı hem de 12 rekatlık hacet namazı kılınabilir.

Kabir Nur namazı nasıl kılınır?

Regaip Kandili gecesinde, yatsı namazından sonra kılınması tavsiye edilen Kabir Nur namazı iki rekat olarak eda edilir.

Oturarak kılınır

Rükû ve secdelerde baş ve vücut hafifçe öne eğilir

Secde, rükûdan biraz daha fazla eğilerek yapılır

Okunacak sureler:

1.rekat: Zilzal Suresi

2.rekat: Tekasür ve Kâfirûn Sureleri

Bu sureleri bilmeyenler:

1.rekat: Kâfirûn

2.rekat: İhlas Suresi okuyabilir

12 rekat Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?

Regaip Kandili gecesinde kılınan 12 rekatlık namaz, hacet namazı niteliğindedir ve ikişer rekatlar halinde kılınır.

Niyet:

“Niyet ettim Allah rızası için Regaip Kandili hacet namazını kılmaya.”

Her rekatta:

Fatiha Suresi

3 Kadir Suresi

12 İhlas Suresi

Namaz, toplam 6 selam verilerek tamamlanır.

Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır?

Regaip Kandili namazları:

Akşam namazından sonra başlayarak

İmsak vaktine kadar kılınabilir

Yani 25 Aralık 2025 Perşembe’yi 26 Aralık Cuma’ya bağlayan gece, sabah ezanına kadar ibadetle ihya edilebilir.

Namaz sonrası tesbihat ve dualar

12 rekatlık namazın ardından her iki rekatta bir selam verildikten sonra, yerinden kalkmadan 70 defa Salat-ı Ümmiye okunur:

“Allahümme salli alâ Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve alâ âlihî ve sellim”

Ardından secdeye varılarak 70 defa:

“Subbûhun Kuddûsün Rabbunâ ve Rabbul Melâiketi verrûh”

Sonrasında tahiyyatta 70 defa:

“Rabbigfir verham ve tecâvez ammâ te‘lem…”

Okunur ve ardından dua edilir.

Regaip Kandili’nde tesbih namazı kılınır mı?

Regaip Kandili gecesi tesbih namazı kılınabilir. Tesbih namazı:

4 rekat olarak

2’şer veya 4 rekat halinde

Cemaatle değil, ferdi olarak kılınır

Her rekatta toplam 75 tesbih çekilir ve namaz sonunda 300 tesbih tamamlanmış olur.

Regaip Kandili namazı cemaatle kılınır mı?

Regaip Kandili’ne özgü cemaatle kılınan özel bir namaz yoktur. Bu gecede kılınan tüm namazlar nafiledir ve evde, tek başına kılınması daha faziletli kabul edilir.

Regaip Kandili namazı sabah ezanına kadar kılınabilir mi?

Regaip Kandili namazları imsak vaktine kadar kılınabilir. Sabah ezanı okunduktan sonra ise kandil gecesine ait nafile namazlar kılınmaz.