Regaib Kandilinde hangi ibadetler yapılır? Regaib gecesi ibadetleri nelerdir?

En faziletli gecelerden biri olan Regaib Kandili, milyonlarca müslümanın büyük bir şevk ve heceyanla beklediği bir gecedir. Müslümanlar bu gece Allah-u Teala'ya çokça dua ve secde eder. Peki Regaib Kandilinde hangi ibadetler yapılır? Regaib gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?

İslâm dinimizin yegane kitabı Kur’an-ı Kerim okumak, büyük bir ibadet olarak bilinir. Ankebut Suresi 45’inci ayet-i kerimede “Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder. Allah’ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.” beyan buyrulur. Regaib kandili ibadetleri olarak farz ve sünnet namazlarını cemaatle kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak en güzeli olarak bilinir.

Regaib gecesinde Allah-u Teala’ya kendimiz, ailemiz ve bütün Müslümanlar için dua etmek; işlediğimiz günahlardan ötürü tövbe etmek faziletli bir ameldir. Her Müslümanın bu geceyi fırsat bilip, günahlarından tövbe etmesi ve bir daha işlememesi için Allah’tan yardım dilemesi gerekir.

Ancak Regaib kandiline ait özel ibadetler bulunmamaktadır. Bu gece bol bol zikretmek, dua etmek ve nafile namazlar kılmak güzel bir amel sayılır. Ayrıca Regaib kandili günü oruç tutmak çok faziletlidir.