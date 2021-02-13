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İSLAM Regaib kandili ne zaman? Üç aylar orucu ne zaman tutulur?
İSLAM

Regaib kandili ne zaman? Üç aylar orucu ne zaman tutulur?

Regaib kandili ne zamana denk geliyor? Mübarek üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başladı. Milyonlarca kişi regaib kandilinin ne zamana denk geldiğini, üç aylarda hangi günler oruç tutulacağını araştırıyor. Peki, Regaip kandili hangi gün? Üç aylarda her gün oruç tutulur mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-13 15:46:00 -
Regaib kandili ne zaman? Üç aylar orucu ne zaman tutulur?

Regaib kandili ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ifade eden üç aylar başladı. Üç aylarla birlikte milyonlarca kişi Regaip kandilinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Regaib kandili 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek? Peki, üç aylarda kaç gün oruç tutulur?

Üç aylar orucu ne zaman tutulur?

İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tutmalıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda bulunmamaktadır. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.(Müslim, Sıyam 175, 176).

2021 dini günler takvimi

13 Şubat 2021                   ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

18 Şubat 2021                   REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021                     MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021                     BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021                    RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021                      KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021              AREFE

20 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021                HİCRİ YILBAŞI

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