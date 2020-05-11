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Aktüel

Refüje çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters dönen otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:11:11 -
Refüje çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters dönen otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarında meydana gelen kazada, M.A. yönetimindeki 38 ZN 192 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki levhalara çarparak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde de güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ters dönen otomobil de çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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