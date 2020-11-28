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Ekonomi Reform görüşmeleri devam ediyor! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklama
Ekonomi

Reform görüşmeleri devam ediyor! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, reform görüşmeleri kapsamında TOBB yönetimiyle görüştü. Buluşma sonrasında Bakan Lütfi Elvan, "Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:49:00 -
Reform görüşmeleri devam ediyor! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi.

Bakan Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin ikincisi, TOBB yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kopuz, Selçuk Öztürk, Ayhan Zeytinoğlu, Tamer Kıran, Faik Yavuz, Cengiz Günay, Mahmut Özgener, Öztürk Oran, Zeki Kıvanç, Oğuzhan Sadıkoğlu, Davut Çetin, Özer Matlı, Hakan Ülken ve Selim Kandemir de toplantıda hazır bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey katılımın sağlandığı toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı gerçekleştirildi.

İş dünyası görüşmeleri kapsamında dün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya gelinmişti.

Bakan Elvan'dan açıklama

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Sn. Abdulhamit Gül, Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, Sn. Mustafa Varank, Sn. Bekir Pakdemirli ve Sn. Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz." dedi.

Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantının ardından, "Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantıydı. Bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi." açıklamasını yaptı.

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Yorumlar

Salihce

Al bir REFORM daha!! Komik olduğunuzun farkında değilsiniz herhalde!!
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