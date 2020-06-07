Reflüyü ne geçirir? Reflüye ne iyi gelir?

Reflü Neden Olur?

Yemek borusunda uzunca bir süre fazla miktarda mide asidi bulunması ve temasta bulunmasından kaynaklı Gastroözefageal reflü gerçekleşir. Uzun süreli temas neticesinde yemek borusunda oluşan hasar yanma hissine sebep olur.

Reflü Belirtileri Nelerdir?

Mideden boğaza doğru yayılan yanma hissiyatı reflünün en önemli belirtileri arasındadır. Özellikle yemek yedikten sonra karşılaşılan bir rahatsızlık olan reflü baharatlı, yağlı gıdalar, alkol ve çikolata tüketiminden sonra gerçekleşir.

Reflü Tedavisi Nasıl Yapılır?

Reflü genellikle toplumuzun yüzde 20'lik bir kısmında görülen bir rahatsızlıktır. En belirgin özelliği mideden ağza doğru oluşan kısımda yanma hissiyatıdır. Nadir de görülse bulantı, kusma, yutkunmada zorluk, geğirme gibi rahatsızlıklarda hastalığın ilerleyen safhalarında sıklıkla görülebilir. Bu belirtiler yaşandığı takdir de reflü tedavisine başlanması gereklidir. Bu şikâyetler ile karşılaşan bireylere reflü tedavisi konulabilir.

Reflüye ne iyi gelir?

Yüksek yastıkta yatın (Yatarken vucudun üst kısmı ve baş yüksekte olmalıdır).

Fazla miktarda yemekten kaçının (Fazla yemek mide basıncını artırır ve reflü olasılığı artar).

Az miktarda sık ve düzenli yemek yiyin.

Yiyecekleri yavaş yiyip, iyi çiğneyin.

Yağı azaltın (Kızartmalar, fast food yiyecekler ve margarinden kaçının. Aşırı yağlı yiyeceklerin midede kalma süresi de yüksektir ve daha fazla mide asidi salınmaktadır).

Çikolatadan kaçının (Çikolatada bulunan metilksantin denen madde yemek borusundaki kasları gevşeterek sinkterde gevşemeye yol açar).

Kahveden kaçının çayı az tüketin (Kafeinli veya kafensiz kahve reflü olasılığını artırır).

Yemek borusunu irite eden maddelerden kaçının.

Kola, gazoz gibi asitli içecekler, konserve meyve suları, içmeyin.

Çok baharatlı yiyeceklerden, turşu ve sirkeden kaçının (Baharatlar reflünün şiddetini arttırarak midede yanmayı arttırabilir. Bu nedenle baharatlı hazır gıdaları sınırlandırıp yemeklerinize daha az baharat kullanınız.

Yemekten sonra hemen yatmayın en az 1 saat oturun.