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Reflüden kurtulmak mümkün

Reflü hastalığının tedavisinde iki seçenek bulunmaktadır.

22 Kasım 2018 Perşembe 19:05
Reflüden kurtulmak mümkün

İlaç, diyet ve yemek saatlerinin ayarlanması gibi ameliyat gerektirmeyen yöntem en iyisidir.

Her sabah aç karnına bir tane Pulcet veya muadili bir ilacı düzenli almanız, bir ay içinde sıkıntınızdan kurtulmanızı sağlamayabilir. Fakat, ilacı almaya devam etmelisiniz. Uzun bir vade sonunda birgün sıkıntınızdan tamamen kurtulduğunuzu farkedeceksiniz.

Acılı yiyemezken yediğinizi farkedip sevineceksiniz.

Bulgur pilavı yiyemezken yediğinizi farkedip şaşıracaksınız.

Uzun süre ilaç kullanmak istemeyen, yemek borusu yapısında değişiklik yaşayan hastalarda cerrahi yöntem ön plana çıkmaktadır. Tedavi kararı ve seçeneklerinin hasta ve hekim tarafından tartışılması gerekmektedir.

Uygulanan cerrahi yöntem tedavisinde mide asidi ve içeriğinin yemek borusuna kaçışının önlenmesi için, mide ve yemek borusu arasındaki kapak laparoskopik ameliyatla düzeltilmektedir. Yaklaşık 35-40 dakika süren laparoskopik ameliyatın ardından hasta ertesi gün ağızdan beslenmeye başlayıp taburcu edilmekte, kısa sürede iş ve sosyal yaşamına dönüş yapabilmektedir.

Fakat, pehrize devam etmek zorundadır. Aksi halde, ameliyat işe yaramaz, illet tekrar nüksedebilir..

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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