Refleksoloji haritası nedir, nasıl uygulanır? El, ayak haritası

El ve ayak tabanlarınızda tüm bedenin bir haritası bulunduğunu biliyor muydunuz?

El ve ayak tabanında vücuttaki her bir organın noktası vardır. Bu noktalara her baskı yaptığımızda organlarımız harekete geçer ve düzgün çalışır. Herhangi bir organınızda Sorununuz varsa o organınızı gösteren bölgeye masaj yada basınç uygularsanız o organı harakete geçirip iyileştirebilirsiniz.

Refleksoloji nedir?

Refleksoloji, el, ayak ve kulaklardaki belli bölgelere uygulanan çeşitli masaj ve baskı teknikleriyle sağlanan iyileştirme yöntemidir. Refleksoloji, vücuttaki organları da yansıtan enerji bölgelerine dayanır.

Refleksoloji nasıl yapılır? Refleksoloji masajı

Refleksoloji uzman doktorlar tarafından yapılması daha uygun olan bir tedavi yöntemidir. Fakat doğru yapılması şartıyla evde kendinizde yapabileceğiniz bir yöntemdir. Refleksoloji Ayaklara masaj şeklinde yapılmaz. Sadece her bir belli noktaya başparmak ile tam bir basınç uygulanır.

Refleksoloji faydaları nelerdir?

Refleksolojinin zihinsel ve fiziksel faydaları şu şekildedir:

Anksiyete ve stresi azaltmaya yardımcı olmak

Ağrı ve acı hissini azaltmak

Endorfin üretimini artırarak vücudun rahatlamasını sağlamak

Ruhsal ya da fiziksel nedenlere bağlı uykusuzluk ve yorgunluğu azaltmak

Kronik ya da kronik olmayan hastalıklarda uygulanan tedaviyi desteklemek

Detoks etkisi yapan lenf dolaşımını hızlandırmak

Kan dolaşımını düzenlemek

Kan basıncını düzenlemek

Vücut sağlığı için faydalı hormonları artırmak

Vücudu hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemini uyarmak

Dolaşım, boşaltım, sinir ve dolaşım sistemini uyarmak

Vücutta bulunan toksinleri azaltmak

Migren ve baş ağrılarının şiddetini azaltmak

Zihinsel fonksiyonları uyararak konsantrasyonu artırmak

Eklem hareketliliğini artırmak

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