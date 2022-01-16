Refleksoloji haritası nedir, nasıl uygulanır? El, ayak haritası
Refleksoloji; el, ayak ve kulaklarda özel noktalara yapılan masajdır. Bu yöntem ilk olarak eski Mısır ve Çin kültüründe bulunmuş.
El ve ayak tabanlarınızda tüm bedenin bir haritası bulunduğunu biliyor muydunuz?
El ve ayak tabanında vücuttaki her bir organın noktası vardır. Bu noktalara her baskı yaptığımızda organlarımız harekete geçer ve düzgün çalışır. Herhangi bir organınızda Sorununuz varsa o organınızı gösteren bölgeye masaj yada basınç uygularsanız o organı harakete geçirip iyileştirebilirsiniz.
Refleksoloji nedir?
Refleksoloji, el, ayak ve kulaklardaki belli bölgelere uygulanan çeşitli masaj ve baskı teknikleriyle sağlanan iyileştirme yöntemidir. Refleksoloji, vücuttaki organları da yansıtan enerji bölgelerine dayanır.
Refleksoloji nasıl yapılır? Refleksoloji masajı
Refleksoloji uzman doktorlar tarafından yapılması daha uygun olan bir tedavi yöntemidir. Fakat doğru yapılması şartıyla evde kendinizde yapabileceğiniz bir yöntemdir. Refleksoloji Ayaklara masaj şeklinde yapılmaz. Sadece her bir belli noktaya başparmak ile tam bir basınç uygulanır.
Refleksoloji faydaları nelerdir?
Refleksolojinin zihinsel ve fiziksel faydaları şu şekildedir:
- Anksiyete ve stresi azaltmaya yardımcı olmak
- Ağrı ve acı hissini azaltmak
- Endorfin üretimini artırarak vücudun rahatlamasını sağlamak
- Ruhsal ya da fiziksel nedenlere bağlı uykusuzluk ve yorgunluğu azaltmak
- Kronik ya da kronik olmayan hastalıklarda uygulanan tedaviyi desteklemek
- Detoks etkisi yapan lenf dolaşımını hızlandırmak
- Kan dolaşımını düzenlemek
- Kan basıncını düzenlemek
- Vücut sağlığı için faydalı hormonları artırmak
- Vücudu hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemini uyarmak
- Dolaşım, boşaltım, sinir ve dolaşım sistemini uyarmak
- Vücutta bulunan toksinleri azaltmak
- Migren ve baş ağrılarının şiddetini azaltmak
- Zihinsel fonksiyonları uyararak konsantrasyonu artırmak
- Eklem hareketliliğini artırmak
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