Valilikten talimat: İttaparlardan korkup köpekleri toplamayan belediyeler ayvayı yedi!

İstanbul Valiliği, sahipsiz köpeklerin toplanarak bakımevlerine alınması sürecinin hızlandırılmasını istedi. Mayıs sonuna kadar sonuç alınmaması halinde görevini ihmal eden yerel yönetimler hakkında adli işlem başlatılacağı duyuruldu.

İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, sahipsiz köpeklerle ilgili yerel yönetimlere yönelik yazı gönderdi. Resmi yazıda, sahipsiz hayvanların toplanarak bakımevlerine nakledilmesi sürecinin hızlandırılması istendi.

“Toplanması zorunlu” vurgusu

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklere atıf yapılan yazıda, sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimler tarafından toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca bu görevin doğrudan yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğu açıkça ifade edildi.

Yazıda, bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirtildi. Zaman zaman basına da yansıyan saldırı olaylarında yaralanmalar yaşandığına dikkat çekildi.

Çalışmalar yetersiz kaldı

Belediyeler ve ilgili kurumlarla yapılan değerlendirmelerde, sahipsiz köpeklerin toplanması çalışmalarının yavaş ilerlediği ifade edildi. Bakımevi kapasitesinin dolmasına rağmen yeni doğal yaşam alanlarının inşasına başlanmadığı da tespit edildi.

Mayıs sonuna kadar süre

Valilik yazısında, faaliyetlerin hızlandırılması ve Mayıs ayı sonuna kadar sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altına alınması talep edildi.

Görevini ihmal eden yerel yönetimler hakkında ise Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak adli sürecin başlatılacağı bildirildi.