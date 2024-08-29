Refik Tuzcuoğlu yazılarıyla yeniakit.com.tr’de
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi ve eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, yeniakit.com.tr’de yazılarıyla gündemi değerlendirecek.
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Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi ve eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, yeniakit.com.tr’de yazılarıyla gündemi değerlendirecek.
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