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Medya Refik Tuzcuoğlu yazılarıyla yeniakit.com.tr’de
Medya

Refik Tuzcuoğlu yazılarıyla yeniakit.com.tr’de

Yeniakit Publisher
2024-08-29 16:39:00 - 2024-08-29 16:41:09
Refik Tuzcuoğlu yazılarıyla yeniakit.com.tr’de

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi ve eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, yeniakit.com.tr’de yazılarıyla gündemi değerlendirecek.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, yeniakit.com.tr'de yazacak.

Konya İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan ve 2018-2019 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliği görevini yürütmüş olan Tuzcuoğlu, 22 Haziran 2023 - 18 Temmuz 2024 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Tuzcuoğlu, Salı ve Cuma günleri yeniakit.com.tr'de köşe yazıları kaleme alacak.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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