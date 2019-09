Refet Gürkaynak kimdir? Refet Gürkaynak IMF heyetiyle ne görüştü?

Yıllarca Türkiye’nin ekonomik kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanan IMF, bu günlerde yine gündemde. IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşme Türkiye gündemine bomba gibi düştü. IMF temsilcileri ile CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, eski Merkez Bankası Başkanı olan İYİ Parti Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ile Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Refet Gürkaynak görüştü. Türkiye'nin her kesiminden CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşülmesine yoğun tepkiler gelmeye devam ederken, IMF heyeti ile muhalefet partileri arasında ne görüşüldü? sorusu da sorulmaya devam ediyor. Peki IMF heyetiyle görüşenler arasında bulunan Refet Gürkaynak kimdir?

Refet Gürkaynak kimdir?

Refet S. Gürkaynak Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde profesör ve bölüm başkanıdır. Gürkaynak ayrıca Center for Economic Policy (Londra), Center for Financial Studies (Frankfurt), CESIfo (Münih) ve Bilim Akademisi üyesidir. Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra Bilkent ve Princeton üniversitelerinden iktisatta lisans ve doktora derecelerini alan Gürkaynak ABD Merkez Bankası’nda iktisatçılık ve Massachusetts Institute of Technology’de ziyaretçi öğretim üyeliği yapmıştır.

