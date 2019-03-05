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Referans fiyat uygulaması güncellendi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları BirliğiYönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ihracatçılara ekstra yük getiren Referans Fiyat Uygulaması’na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

05 Mart 2019 Salı 13:18
Referans fiyat uygulaması güncellendi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ihracatçılara ekstra yük getiren Referans Fiyat Uygulaması’na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ihracatçılara ekstra yük getiren Referans Fiyat Uygulaması’na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

 

Adil Pelister, açıklamasında şunları söyledi: "İhracatçılarımızın, üretimde kullanacağı hammadde ihtiyacının ithalatında karşılaştığı Referans Fiyat Uygulaması, son dönemde güncellenmemesi sebebiyle ihracatçılarımıza ekstra bir maliyet yüklüyordu. İKMİB olarak üyelerimizin yaşadığı bu sıkıntıyı çözmek için Ticaret Bakanlığımızla görüştük. Üyelerimize söz verdiğimiz gibi bu konunun takipçisi olarak sorunu çözüme kavuşturduk. Referans Fiyat Uygulaması sorunu, Ticaret Bakanlığımız tarafından fiyatların güncellenmesi ile çözüldü. Talebimize çözüm sağladığı için başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turagay ve Bakanlığımızın değerli bürokratlarına ihracatçılarımız adına teşekkür ederiz".

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:18
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