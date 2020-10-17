Refah'tan AYM üyesine tepki: ‘Işıkçı’ hakkında gereği yapılsın!

Partiden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Amacını aşan cümleler olmaktan çok, millet iradesini hiçe saymaya yönelik beklentileri ima etme olasılığı yüksek olan bu söylemleri, kesinlikle kabul edilemez ifadeler olarak değerlendiriyoruz. Anayasa’yı korumakla görevli bir kurumun üyesinin anayasayı askıya almak manasına gelen darbe imasında bulunması asla kabul edilemez. AYM’nin üzerine düşmüş olan zannın ortadan kalkması, bundan böyle bu tür hukuk ve demokrasi dışı gelişmelere karşı önlem almasını ve üye hakkında hukuki olarak gereğinin yapılmasını bekliyoruz.”