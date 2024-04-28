Refah'tan ABD'deki üniversite öğrencilerine teşekkür!
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a sığınan bir Filistinli, yaşadıkları çadırların üzerine yazdığı yazılarla Gazze'ye destek veren ABD'deki öğrencilere teşekkür etti.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a sığınan bir Filistinli, yaşadıkları çadırların üzerine yazdığı yazılarla Gazze'ye destek veren ABD'deki öğrencilere teşekkür etti.
Refah'a sığınan 43 yaşındaki Ebu Yusuf Hamed, ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve dünya genelinde birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek gösterilerine sessiz kalmadı.
Hamed, Refah'taki çadırların üzerine sprey boyayla İngilizce "Gazze ile dayanışma içinde olan öğrencilere teşekkür ediyoruz. Mesaj ulaştı", "Teşekkürler ABD üniversiteleri" ve "Teşekkürler Columbia öğrencileri" ibarelerini yazdı.