Refah’ta umut nöbeti: 20 bin hasta bekliyor, İsrail sadece 200 kişiye izin verdi

Kapı açıldı ama geçişler kısıtlı

Gazze için hayati öneme sahip olan Refah Sınır Kapısı, insani yardımların girişi ve tıbbi tahliyeler için yeniden faaliyete geçti.

Ancak İsrail ve Mısır’ın getirdiği kısıtlamalar sonucu bugün sadece 150 Filistinlinin çıkışına, 50 kişinin ise girişine izin verileceği açıklandı. Bölgede tedavi bekleyen 20 bini aşkın ağır yaralı ve hasta Filistinli varken, bu sınırlı sayıdaki geçişin yaraları sarmaya yetmeyeceği belirtiliyor.

Avrupa birliği denetimde, İsrail kontrolde

Sınır kapısının Filistin tarafını yönetmek üzere Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) ekipleri bölgeye ulaştı. EUBAM, Gazze’den ayrılmak isteyenlerin listesini güvenlik incelemesi için Mısır tarafına iletecek. Mısır’dan giriş yapacaklar için de benzer bir tarama süreci işletilecek ve onay alan kişilere ancak bir gün sonra izin verilecek.

"Regavim" noktasında sıkı denetim

İsrail ordusu, Mısır’dan Gazze’ye giriş yapan Filistinliler için sınır kapısının hemen dışında "Regavim" adı verilen askeri bir kontrol noktası kurdu. Burada görevli askerler, gelenlerin kimliklerini İsrail istihbaratının hazırladığı listelere göre kontrol ediyor ve şahsi eşyalarda detaylı aramalar gerçekleştiriyor. Tıbbi tahliye bekleyen binlerce kişinin akıbeti ise İsrail’in bu katı tutumu nedeniyle belirsizliğini korumaya devam ediyor.