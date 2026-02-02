  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni grev dalgası büyüyor! Almanya’da toplu ulaşım durma noktasına geldi Ağıla giren kurt 2 saatte 200 koyunu öldürmüştü: Sürüsünü kaybeden vatandaşa ağlatan sürpriz! Bahis mafyasına ağır darbe: Veysel Şahin'in suç ortağı Şeref Yazıcı'nın kirli parasına el konuldu İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?' Aman dikkat! Kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı İstanbul’da yağmur var, rahatlama yok: Barajlarda seviye hâlâ düşük Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon İzmir'de CHP belediyeciliği yine can yakıyordu! Su dolu çukurda ölümle burun buruna geldi Ateist 'Evrim Ağacı' Sitesinin Epstein bağlantısı ifşa oldu! Sapkınlarla sapıklar kol kola!
Gündem Refah’ta umut nöbeti: 20 bin hasta bekliyor, İsrail sadece 200 kişiye izin verdi
Gündem

Refah’ta umut nöbeti: 20 bin hasta bekliyor, İsrail sadece 200 kişiye izin verdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Refah’ta umut nöbeti: 20 bin hasta bekliyor, İsrail sadece 200 kişiye izin verdi

Mayıs 2024’teki işgalden bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı aylar sonra ilk kez açıldı. Ancak İsrail’in uyguladığı katı sınırlamalar ve "güvenlik" adı altındaki yoğun kontroller nedeniyle geçişler adeta damlalıkla yapılıyor.

Kapı açıldı ama geçişler kısıtlı

Gazze için hayati öneme sahip olan Refah Sınır Kapısı, insani yardımların girişi ve tıbbi tahliyeler için yeniden faaliyete geçti.

 

Ancak İsrail ve Mısır’ın getirdiği kısıtlamalar sonucu bugün sadece 150 Filistinlinin çıkışına, 50 kişinin ise girişine izin verileceği açıklandı. Bölgede tedavi bekleyen 20 bini aşkın ağır yaralı ve hasta Filistinli varken, bu sınırlı sayıdaki geçişin yaraları sarmaya yetmeyeceği belirtiliyor.

 

Avrupa birliği denetimde, İsrail kontrolde

Sınır kapısının Filistin tarafını yönetmek üzere Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) ekipleri bölgeye ulaştı. EUBAM, Gazze’den ayrılmak isteyenlerin listesini güvenlik incelemesi için Mısır tarafına iletecek. Mısır’dan giriş yapacaklar için de benzer bir tarama süreci işletilecek ve onay alan kişilere ancak bir gün sonra izin verilecek.

 

"Regavim" noktasında sıkı denetim

İsrail ordusu, Mısır’dan Gazze’ye giriş yapan Filistinliler için sınır kapısının hemen dışında "Regavim" adı verilen askeri bir kontrol noktası kurdu. Burada görevli askerler, gelenlerin kimliklerini İsrail istihbaratının hazırladığı listelere göre kontrol ediyor ve şahsi eşyalarda detaylı aramalar gerçekleştiriyor. Tıbbi tahliye bekleyen binlerce kişinin akıbeti ise İsrail’in bu katı tutumu nedeniyle belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Refah Sınır Kapısı pazar günü açılıyor: Çift yönlü geçişler başlıyor
Refah Sınır Kapısı pazar günü açılıyor: Çift yönlü geçişler başlıyor

Gündem

Refah Sınır Kapısı pazar günü açılıyor: Çift yönlü geçişler başlıyor

Refah'ta yaya geçişi oyunu başladı
Refah'ta yaya geçişi oyunu başladı

Gündem

Refah'ta yaya geçişi oyunu başladı

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah'ta geçişler çift taraflı açıldı
Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah'ta geçişler çift taraflı açıldı

Dünya

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah'ta geçişler çift taraflı açıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23