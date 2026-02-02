Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru?
Duş almakla ilgili çok şehir efsanesi dolaşsa da doğru bilgiler uzmanlardan alınan ve sağlığımızı artılarıyla eksileriyle ortaya koyan yorumlar olmalıdır.
Duş almak çoğu kişi için günlük bir alışkanlık olsa da uzmanlara göre duşun zamanı cilt sağlığı, uyku kalitesi ve gün içindeki enerji düzeyi üzerinde etkili olabiliyor.
Araştırmalar, sabah ve akşam duşlarının vücut üzerinde farklı fizyolojik sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor. Peki, duş ne zaman alınmalı?
Duş almanın kişisel bir tercih olduğu düşünülse de sabah ve akşam saatlerinde alınan duşların vücut üzerinde aynı etkiyi oluşturmadığı biliniyor.
Uzmanlar, duş zamanının yaşam tarzı, cilt tipi, günlük aktivite düzeyi ve yorgunluk durumuna göre daha bilinçli seçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu farkındalık, sıradan bir temizlik rutini ile beden ve zihin için gerçek bir öz bakım alışkanlığı arasındaki ayrımı belirleyebiliyor.
Sabah duşları genellikle güne daha zinde başlamak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Ilık ya da serin suyla alınan kısa bir duş, kan dolaşımını hızlandırarak uyanıklığı artırabiliyor.
Özellikle gece terleyenler veya yağlı cilt yapısına sahip kişiler için sabah duşu, ciltte biriken sebumun temizlenmesine yardımcı oluyor. Sabah duşu kan akışını hızlandırır, uyanıklığı artırır ve enerji verir.
Akşam duşları ise günün stresini geride bırakmak ve vücudu uykuya hazırlamak açısından öne çıkıyor. Gün boyunca maruz kalınan toz, kirlilik ve terin temizlenmesi, hem hijyen hem de rahatlama açısından önem taşıyor. Ilık suyla yapılan akşam duşu, kasların gevşemesine katkı sağlarken vücut sıcaklığının düşmesine yardımcı olarak daha kolay uykuya geçilmesini destekleyebiliyor.
Bazı kişiler, özellikle sıcak havalarda veya yoğun fiziksel aktivite sonrasında günde iki kez duş almayı tercih ediyor. Ancak dermatolojik açıdan bakıldığında, bu alışkanlık cildin doğal koruyucu tabakasına zarar verebiliyor.
Sık duş almak, özellikle sıcak su ve sert temizleyicilerle birleştiğinde ciltte kuruluk, hassasiyet ve tahrişe yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda kısa süreli duş alınmasını, hafif ürünlerin tercih edilmesini ve sonrasında mutlaka nemlendirici kullanılmasını öneriyor.
Duşta kullanılan suyun sıcaklığı ve kalitesi de genellikle göz ardı edilen önemli faktörler arasında yer alıyor. Çok sıcak su ve sert su, cildin nem dengesini bozabiliyor. Bu nedenle duş süresinin 10 dakikayı geçmemesi ve suyun ılık seviyede tutulması tavsiye ediliyor. Hassas ciltler için duş başlığına filtre takılması da konforu artırabiliyor.
Uzmanlara göre duş almak için herkes için geçerli tek bir doğru zaman bulunmuyor. Önemli olan, duş zamanını kişinin günlük rutini, cilt yapısı ve ihtiyaçlarına göre uyarlaması. Hijyenin yanı sıra duşun, zihinsel rahatlama ve kendine zaman ayırma açısından da önemli bir iyilik hali ritüeli olduğu vurgulanıyor.
