  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru? İsrail'den kalleş saldırı Rezerv düştü! Başka çözüm aranıyor... Dondurucu soğuklar Almanya'yı vurdu! Cilt kuruyor! Kış aylarında egzama ile savaşmanın en etkili 7 yolu... Hiç bilinmeyen sorunlar değil! Mesajlar, bildirimler sessiz katil mi? Resmen bitirecek kafamızı... Bunu yaptı yandı! Cesar'ın hakkı Cesar'da kaldı! Beşiktaş'a yaramadı Zincir takmak yetmez: Karlı yolda hız kontrolü şart Hafıza ve zihinsel performans... Unutkanlığın fişini çekiyor! Hafızanın ilacı bu 3 meyvede Büyük Menderes Nehri'ne rahmet yağdı Sürekli yorgun hissetmenin çözümü çok basit! Tek yapmanız gereken bakın ne...
Sağlık
12
Yeniakit Publisher
Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru?

Duş almakla ilgili çok şehir efsanesi dolaşsa da doğru bilgiler uzmanlardan alınan ve sağlığımızı artılarıyla eksileriyle ortaya koyan yorumlar olmalıdır.

#1
Foto - Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru?

Duş almak çoğu kişi için günlük bir alışkanlık olsa da uzmanlara göre duşun zamanı cilt sağlığı, uyku kalitesi ve gün içindeki enerji düzeyi üzerinde etkili olabiliyor.

#2
Foto - Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru?

Araştırmalar, sabah ve akşam duşlarının vücut üzerinde farklı fizyolojik sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor. Peki, duş ne zaman alınmalı?

#3
Foto - Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru?

Duş almanın kişisel bir tercih olduğu düşünülse de sabah ve akşam saatlerinde alınan duşların vücut üzerinde aynı etkiyi oluşturmadığı biliniyor.

#4
Foto - Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru?

Uzmanlar, duş zamanının yaşam tarzı, cilt tipi, günlük aktivite düzeyi ve yorgunluk durumuna göre daha bilinçli seçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu farkındalık, sıradan bir temizlik rutini ile beden ve zihin için gerçek bir öz bakım alışkanlığı arasındaki ayrımı belirleyebiliyor.

#5
Foto - Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru?

Sabah duşları genellikle güne daha zinde başlamak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Ilık ya da serin suyla alınan kısa bir duş, kan dolaşımını hızlandırarak uyanıklığı artırabiliyor.

#6
Foto - Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru?

n suyla alınan kısa bir duş, kan dolaşımını hızlandırarak uyanıklığı artırabiliyor. Özellikle gece terleyenler veya yağlı cilt yapısına sahip kişiler için sabah duşu, ciltte biriken sebumun temizlenmesine yardımcı oluyor. Sabah duşu kan akışını hızlandırır, uyanıklığı artırır ve enerji verir.

#7
Foto - Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru?

Akşam duşları ise günün stresini geride bırakmak ve vücudu uykuya hazırlamak açısından öne çıkıyor. Gün boyunca maruz kalınan toz, kirlilik ve terin temizlenmesi, hem hijyen hem de rahatlama açısından önem taşıyor. Ilık suyla yapılan akşam duşu, kasların gevşemesine katkı sağlarken vücut sıcaklığının düşmesine yardımcı olarak daha kolay uykuya geçilmesini destekleyebiliyor.

#8
Foto - Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru?

Bazı kişiler, özellikle sıcak havalarda veya yoğun fiziksel aktivite sonrasında günde iki kez duş almayı tercih ediyor. Ancak dermatolojik açıdan bakıldığında, bu alışkanlık cildin doğal koruyucu tabakasına zarar verebiliyor.

#9
Foto - Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru?

Sık duş almak, özellikle sıcak su ve sert temizleyicilerle birleştiğinde ciltte kuruluk, hassasiyet ve tahrişe yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda kısa süreli duş alınmasını, hafif ürünlerin tercih edilmesini ve sonrasında mutlaka nemlendirici kullanılmasını öneriyor.

#10
Foto - Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru?

Duşta kullanılan suyun sıcaklığı ve kalitesi de genellikle göz ardı edilen önemli faktörler arasında yer alıyor. Çok sıcak su ve sert su, cildin nem dengesini bozabiliyor. Bu nedenle duş süresinin 10 dakikayı geçmemesi ve suyun ılık seviyede tutulması tavsiye ediliyor. Hassas ciltler için duş başlığına filtre takılması da konforu artırabiliyor.

#11
Foto - Es geçmeyin... Duşun zamanı sağlığı etkiliyor: Sabah mı akşam mı daha doğru?

Uzmanlara göre duş almak için herkes için geçerli tek bir doğru zaman bulunmuyor. Önemli olan, duş zamanını kişinin günlük rutini, cilt yapısı ve ihtiyaçlarına göre uyarlaması. Hijyenin yanı sıra duşun, zihinsel rahatlama ve kendine zaman ayırma açısından da önemli bir iyilik hali ritüeli olduğu vurgulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?
Gündem

Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?

Dünya gündemini sarsan Epstein dosyalarından Türkiye ile ilgili çarpıcı detaylar dökülmeye devam ediyor. Kirli ağın yazışmalarında, Cumhurba..
Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri
Gündem

Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri

Fatih Ürek’in vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde, cami avlusuna başı açık gelen bazı isimlerin sergilediği lakayıt tavırlar, tel..
Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı
Dünya

Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı

Epstein’a ilişkin kamuoyuna açıklanan yeni belgelerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olası halefine dair çarpıcı ifadeler yer aldı...
Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor
Gündem

Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor

SURİYE'de siyasi ve askeri dengeleri değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. ŞAM yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin ana gövdesini oluştu..
Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım
Gündem

Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım

Beykoz Belediye Meclis toplantısında, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile eski belediye başkan yardımcısı CHP’li Bilgehan Murat Miniç arası..
Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları
Gündem

Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları

Eski Zafer Partisi Genel Başkan Danışmanı, Ümit Özdağ’a yönelik çarpıcı iddialarda bulunarak parti içindeki finansal süreçleri hedef aldı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23