Sağlık
11
Yeniakit Publisher
Hiç bilinmeyen sorunlar değil! Mesajlar, bildirimler sessiz katil mi? Resmen bitirecek kafamızı...
Selma Savcı

Hiç bilinmeyen sorunlar değil! Mesajlar, bildirimler sessiz katil mi? Resmen bitirecek kafamızı...

Modern insanın zihnini kuşatan dijital uyarıcılar sayesinde büyük tehlike artık kapımıza kadar gelmiş durumda...

#1
Foto - Hiç bilinmeyen sorunlar değil! Mesajlar, bildirimler sessiz katil mi? Resmen bitirecek kafamızı...

Bilimsel veriler, kontrolsüz bildirim akışının kronik stres bozukluğu ve dijital tükenmişliği tetiklediğini kanıtladı.

#2
Foto - Hiç bilinmeyen sorunlar değil! Mesajlar, bildirimler sessiz katil mi? Resmen bitirecek kafamızı...

Gün boyunca akıllı cihazlardan gelen kesintisiz mesaj ve bildirim akışı, modern toplumda "dijital tükenmişlik" olarak adlandırılan yeni bir sağlık krizini beraberinde getirdi.

#3
Foto - Hiç bilinmeyen sorunlar değil! Mesajlar, bildirimler sessiz katil mi? Resmen bitirecek kafamızı...

Yeniçağ'a göre; Yapılan son araştırmalar, her bip sesinin beyinde oluşturduğu mikro-stres faktörlerinin, uzun vadede ciddi psikolojik tahribatlara yol açtığını saptadı.

#4
Foto - Hiç bilinmeyen sorunlar değil! Mesajlar, bildirimler sessiz katil mi? Resmen bitirecek kafamızı...

California Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarda, bir çalışanın dikkati dağıldıktan sonra tekrar tam odaklanma sağlamasının ortalama 23 dakika sürdüğü belirlendi.

#5
Foto - Hiç bilinmeyen sorunlar değil! Mesajlar, bildirimler sessiz katil mi? Resmen bitirecek kafamızı...

Bildirimlerin sadece dikkat dağıtmakla kalmadığı, aynı zamanda beynin prefrontal korteks bölgesini aşırı yükleyerek karar verme mekanizmalarını felce uğrattığı gözlemlendi.

#6
Foto - Hiç bilinmeyen sorunlar değil! Mesajlar, bildirimler sessiz katil mi? Resmen bitirecek kafamızı...

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Stanford Üniversitesi’nden Davranış Bilimci Dr. B.J. Fogg, akıllı telefon uygulamalarının tasarlanma biçiminin dopamin döngülerini istismar ettiğini belirtti.

#7
Foto - Hiç bilinmeyen sorunlar değil! Mesajlar, bildirimler sessiz katil mi? Resmen bitirecek kafamızı...

Fogg, bildirimlerin insan beyninde "beklenti anksiyetesi" oluşturduğunu ve bu durumun iş verimliliğini sıfıra yaklaştırdığını ifade etti. Oxford İnternet Enstitüsü’nden Psikolog Dr. Andrew Przybylski ise, dijital bildirimlerin uyku kalitesi üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

#8
Foto - Hiç bilinmeyen sorunlar değil! Mesajlar, bildirimler sessiz katil mi? Resmen bitirecek kafamızı...

Przybylski, gece boyunca devam eden bildirim ışığı ve seslerinin, melatonini baskılayarak derin uyku evresine geçişi engellediğini ve bireyleri sabahları zihinsel olarak yorgun bir güne başlamaya mahkûm ettiğini kaydetti. Bilimsel analizler, her bildirim sesiyle birlikte vücutta kortizol seviyelerinin anlık olarak yükseldiğini ortaya koydu.

#9
Foto - Hiç bilinmeyen sorunlar değil! Mesajlar, bildirimler sessiz katil mi? Resmen bitirecek kafamızı...

Bu durumun süreklilik arz etmesi, bireylerde kronik yorgunluk, odaklanma güçlüğü ve sosyal ilişkilerde tahammülsüzlük gibi belirtilerle kendini gösterdi.

#10
Foto - Hiç bilinmeyen sorunlar değil! Mesajlar, bildirimler sessiz katil mi? Resmen bitirecek kafamızı...

Uzmanlar, dijital detoks ve bildirim yönetimi stratejilerinin artık bir lüks değil, ruh sağlığını korumak için temel bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

