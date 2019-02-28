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Refah’a vurmanın dayanılmaz cazibesi

Adalet Bakanlığı Müşaviri Taceddin Ural, 10 sene önce yazdığı “Medyatik Kuşatma” isimli kitabında başbakanlık muhabiri olarak görev yaptığı dönemde gerçekleşen 28 Şubat darbesini ve medyanın ikiyüzlülüğünü yaşadığı olayların tanıklığı ile aktarıyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:14
Refah’a vurmanın dayanılmaz cazibesi

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Adalet Bakanlığı Müşaviri Taceddin Ural, 10 sene önce yazdığı kitabında 28 Şubat’ın anatomisini çıkarmıştı. “Medyatik Kuşatma” isimli kitabında Ural, başbakanlık muhabiri olarak görev yaptığı dönemde gerçekleşen 28 Şubat darbesini ve medyanın ikiyüzlülüğünü yaşadığı olayların tanıklığı ile aktarıyor. Ural’ın kitabında, 28 Şubat darbesinin nasıl bağıra bağıra geldiğini, büyük medya kuruluşlarının ise darbeye önce nasıl çanak tuttuğunu, ardından da nasıl darbecilerin emir eri haline geldiğini anlatıyor. Ural, Başbakanlık muhabiri olarak çalıştığı dönemde gerçekleşen 28 Şubat sürecindeki tanıklıklarını kitaba aktararak gelecek kuşaklar için önemli bir hizmete imza attı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:14
  1. Ankara
  2. Adalet Bakanlığı Müşaviri Taceddin Ural
  3. 28 Şubat
  4. Medyatik Kuşatma
  5. 28 Şubat darbesi
  6. Başbakanlık muhabiri

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