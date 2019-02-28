Refah’a vurmanın dayanılmaz cazibesi

Oğuzhan Gültekin Ankara

Adalet Bakanlığı Müşaviri Taceddin Ural, 10 sene önce yazdığı kitabında 28 Şubat’ın anatomisini çıkarmıştı. “Medyatik Kuşatma” isimli kitabında Ural, başbakanlık muhabiri olarak görev yaptığı dönemde gerçekleşen 28 Şubat darbesini ve medyanın ikiyüzlülüğünü yaşadığı olayların tanıklığı ile aktarıyor. Ural’ın kitabında, 28 Şubat darbesinin nasıl bağıra bağıra geldiğini, büyük medya kuruluşlarının ise darbeye önce nasıl çanak tuttuğunu, ardından da nasıl darbecilerin emir eri haline geldiğini anlatıyor. Ural, Başbakanlık muhabiri olarak çalıştığı dönemde gerçekleşen 28 Şubat sürecindeki tanıklıklarını kitaba aktararak gelecek kuşaklar için önemli bir hizmete imza attı.