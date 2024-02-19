Refah'a sığınan Gazzeliler ölüme mi terk edilecek? Mısır sınırdaki çitlere dikenli tel yerleştirdi!
Katil İsrail’in hedefindeki Refah kentine sığınan yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinli sivil, diken üstünde bekliyor.
Siyonist saldırılar 136 gündür aralıksız devam ederken, İsrail’in hedefindeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş 1 milyondan fazla sivil bulunuyor.
Mısır sınırdaki çitlere dikenli tel yerleştirdi!
Filistin halkının gergin bekleyişi sürerken, Mısır ise herhangi bir göçü engellemek için Refah sınırındaki önlemleri artırarak, sınırdaki çitlere dikenli teller yerleştirdi.
Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik muhtemel askeri operasyonuna ve Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin dışına göç etmesine yol açacak her türlü girişimi reddettiklerini yineledi.
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