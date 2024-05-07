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Gündem Refah'a operasyon başlatan bebek katili Netenyahu'dan dalga geçer gibi 'esir' açıklaması!
Gündem

Refah'a operasyon başlatan bebek katili Netenyahu'dan dalga geçer gibi 'esir' açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 21:58:00 - 2024-05-07 22:31:15
Refah'a operasyon başlatan bebek katili Netenyahu'dan dalga geçer gibi 'esir' açıklaması!

İsrail Başbakanı katil Netanyahu, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes için devam görüşmelere ilişkin dalga geçer gibi ifadeler kullandı.

Hamas'ın ateşkesi dün akşam kabul etmesiyle eş zamanlı olarak Refah'a operasyon başlatan Netenyahu'dan yeni açıklama geldi.

Netanyahu, Hamas ile ateşkes müzakereleri için Mısır’ın başkenti Kahire'ye giden heyete, “Rehinelerimizin serbest bırakılması için gerekli koşullar konusunda ısrarcı olmaya devam edin. İsrail'in güvenliğinin sağlanması için elzem olan talepler konusunda ısrarcı olmaya devam edin” talimatı verdiğini açıkladı.

Netanyahu, "Dün gece Savaş Kabinesi'nin onayıyla IDF'nin Refah'ta harekete geçmesi talimatını verdim. Refah Sınır Kapısı’na İsrail bayrakları çekildi ve Hamas bayrakları indirildi. Refah'a giriş savaşın iki ana hedefine hizmet etmektedir: Rehinelerimizi geri almak ve Hamas'ı ortadan kaldırmak” ifadelerini kullandı.

Savaş Kabinesi’nin Refah’a yönelik saldırıya oybirliğiyle karar verdiğini söyleyen Netanyahu, “Hamas'ın önerisi İsrail'in temel taleplerinden çok uzaktı” şeklinde konuştu.

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