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Ekonomi Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Ekonomi

Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?

Asgari ücret zammı için son dakika haberleri milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için görüşmelerine devam ediyor. Asgari ücret zammı için işçi temsilcileri asgari ücret zammı için refah payının da eklenmesini talep ediyor. Peki refah payı nedir? Refah payı ne kadar? Refah payı nasıl hesaplanır?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:18:00 - 2020-12-16 17:19:34
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?

Refah payı ne demek? Asgari ücret son dakika 2020 zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar olcak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ikinci toplantısını da gerçekleştirdi. Komisyon üçüncü taplantısını 22 Aralık’ta yapaca.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret zammına ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir. HAK-İŞ olarak, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir.” dedi. peki refah payı ne anlama gelir? 

Refah payı nedir?

Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Seyyanen de eşit bir biçimde anlamına geliyor. 

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