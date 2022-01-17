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Siyaset Refah Partisi’nin kapatılması Saadet Partisi’nin umurunda değil! AK Partili isim gündeme taşıdı
Siyaset

Refah Partisi’nin kapatılması Saadet Partisi’nin umurunda değil! AK Partili isim gündeme taşıdı

24 yıl önce dün, 16 Ocak 1998 tarihinde Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kurduğu Refah Partisi (RP), 28 Şubat cuntasının bastırmasıyla kapatılmıştı. Erbakan Hoca’nın Refah Partisi’nin ardından kurduğu Saadet Partisi, RP’nin kapatılmasının 24. yıl dönümünde hiçbir açıklama yapmazken, AK Partili Bülent Turan’dan kapatmayı kınayan bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 14:11:00 -
Refah Partisi’nin kapatılması Saadet Partisi’nin umurunda değil! AK Partili isim gündeme taşıdı

 Yeni Akit  Ankara 

24 yıl önce dün, 16 Ocak 1998 tarihinde Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kurduğu Refah Partisi, 28 Şubat cuntasının etkisiyle kapatılmıştı. Erbakan Hoca’nın Refah Partisi’nin ardından kurduğu ve vefatına kadar Genel Başkanlığını yaptığı Saadet Partisi, RP’nin kapatılmasının 24. yıl dönümünde hiçbir açıklama yapmazken, AK Partili Bülent Turan’dan kapatmayı kınayan bir paylaşım geldi.

RP’nin kapatılma yıldönümünü AK Partili Bülent Turan kınadı

Saadet Partisi’nin sosyal medya hesaplarında konuya dair herhangi bir paylaşım yer almazken, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “24 yıl önce, #16Ocak1998'de #RefahPartisi kapatıldı; Parti tabelasını sökerek gönüllerden de sileceklerini; kapısına kilit vurarak yüreklere de kilit vuracaklarını sananlar yanıldı! Bugün sadece bu hukuksuz kararı verenler için değil; alkışlayanlar/sessiz için de utanç günü!” paylaşımında bulunarak RP’nin kapatılmasını kınadı.

 

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Yorumlar

merdo

ee niye sattınız erbakan hocayı
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