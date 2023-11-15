Refah Kapısı’ndan ilk defa ‘yarım tanker’ yakıt geçti, alçak İsrail kullanımını sınırladı!

Gazze’nin dış dünya ile tek bağlantısı Refah Sınır Kapısı’ndan 7 Ekim’den bu yana ilk defa bugün, yakıt taşıyan bir tankerin geçtiği açıklandı. Birleşmiş Milletler’in Filistin’e yardım örgütü UNRWA, yakıtın yaklaşık yarım tanker olduğunu ve İsrail’in yakıtın kullanımına sınırlama getirdiğini duyurdu.

UNRWA İlişkileri Direktörü Thomas White, “Mısır'dan 23.027 LT yakıt (yarım tanker) yeni teslim alındı, ancak kullanımı İsrailli yetkililer tarafından kısıtlandı (yakıt) sadece Refah'tan yardım taşımak için. Su ya da hastaneler için yakıt yok. Bu, hayat kurtarma faaliyetlerini sürdürmek için günlük ihtiyacımızın sadece yüzde 9'u” açıklamasını yaptı.