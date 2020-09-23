Reel sektörü rahatlattı

Akit Ekonomi

Pandemi tehdidinin damga vurduğu ilk 6 ayda kredi kanallarını açık tutan Türkiye Vakıflar Bankası, dev yatırımlara yenilerinin eklenmesine imkân tanıdı. Kurumsal, ticari, KOBİ ve tarım bankacılığının yanı sıra bireysel ve özel bankacılık alanlarında da önemli görevler üstlenen kurum, ticari müşterilerine nakit tedarik ederek reel ekonominin güçlenmesinde rol üstlendi.

Önemli hamle

Ocak-haziran döneminde kredi hacmini 2019 sonuna göre yüzde 32 arttırıp 386 milyar liraya çıkaran VakıfBank, üretim ve ihracatın toparlanmasına katkıda bulundu. Corona virüsü (Covid-19) tedbirlerinin derinden sarstığı şirketleri ise hayata bağlayarak takdir topladı. Müşteri adedini arttırmaya devam eden banka, ilk yarıda başarılı grafik sergiledi. Eski yıllarda bütçeye yük olan kamu bankalarındaki olumsuzluğun tam tersine, VakıfBank’ın son yıllardaki başarı grafiği kapsamında, net kârı yüzde 218 artarak 3 milyar 241 milyon lirayı buldu. Son dönemdeki konsolide net kârı ise yüzde 231 artarak 4 milyar 192 milyon liraya dayandı. 2019’un ikinci çeyreğinde 485 milyon 730 bin lira olan konsolide net kârı da bu senenin aynı döneminde 2 milyar 425 milyon liraya yükseldi.

Aktif büyüklüğü 538 milyar TL

Bankanın aktif büyüklüğü yüzde 41 arttı ve 538 milyar lirayı geçti. 2019 sonunda 251.5 milyar lira olan mevduat toplamı 335.9 milyar liraya ulaştı. Öz kaynakları 2019 sonuna göre yüzde 32 büyüyen, 43.7 milyar liraya varan VakıfBank tarafından yurt içinde halka arz yoluyla ve nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2020’nin ilk yarısında toplamda 11.5 milyar lira nominal değerli finansman bonosu ihraç edildi. Yurt dışından 2 milyar 681 milyon dolar kaynak temin edildi.

Mali yapısı güçlendi

İlk 6 ayda iyi bir imtihan verdiklerini belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Mali yapımızı kuvvetlendirdik. Krediye erişimi kolaylaştırarak üreticinin ve ihracatçının önünü açtık” dedi. Pandemi döneminde seferberlik ruhuyla çalıştıklarını kaydeden Üstünsalih, “Birimlerimizde ve şubelerimizde görev yapan vefakâr arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte tarih yazıyoruz. Bankamız da ülkemiz de milletimiz de gayretimizi asla ama asla unutmayacaktır. Şu muhakkak ki bizim kültürümüzde umutsuzluğa yer yoktur. En sert kışlardan sonra dahi baharın geleceğine her zaman inandık. Her zaman da bahara kavuştuk” ifadelerini kullandı.

Bayrağı yükseğe taşıyacak

Üstünsalih, asırlara dayanan Anadolu kültürünü teknoloji çağının imkânlarıyla birleştirdiklerine dikkati çekerek, “Türkiye’nin yanındaki güç olmaya kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu. 2019’da çalışmaları sayesinde VakıfBank’ın Türkiye’nin en büyük dördüncü bankası konumuna getirdiklerini hatırlatan Üstünsalih, “Bu başarıda 66 yıldır kurumumuza emek veren herkesin payı var. Hiç kuşkusuz, dünyada başka bir örneği olmayan bir kültürün emanetçisiyiz. Devraldığımız bayrağı daha yükseğe taşıyıp geriden gelenlere tertemiz teslim etmek, kurumumuza katabileceğimiz en büyük değerdir” şeklinde konuştu.

Esas değer insan kaynağı

30 yıldır VakıfBank çatısı altında emek vermekten gurur duyduğunu dile getiren Üstünsalih, “Bugün teknolojisi, bilgi birikimi, tecrübesi ve mali kaynaklarıyla ülkemizin güzide kurumları arasında ilk sıralarda geliyoruz ancak VakıfBank’ı VakıfBank yapan esas değer, her zaman insan kaynağı olmuştur. En büyük özelliğimiz, insana verdiğimiz değerdir” görüşünü paylaştı

VakıfBank’ın yenilikçi ürünlerine tam not! Sky limit’e anlamlı ödül

VakıfBank’ın yenilikçi ürünleri beğeni topluyor. Bu ürünlerden limit yönetimini müşterilerin belirlemesini mümkün kılan SKY Limit, Bronz Stevie Ödülü’ne lâyık görüldü. Uygulama kullanıcılardan da tam not alıyor. İnovatif uygulamalarıyla ön plana çıkan VakıfBank’a ait SKY Limit, 30’u aşkın ülkeden binlerce projenin yarıştığı Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde Ürün ve Hizmetler Kategorisi Finansal Hizmetler alt kategorisinde değerlendirmeye alındı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonrasında uygulama, Bronz Stevie’yle ödüllendirildi. Jüri değerlendirmesinde SKY Limit’in müşteriler için zaman alan bir ihtiyacı teknolojik bir şekilde çözdüğü belirtilerek “Dijitalleşme gelecektir ve VakıfBank, hızla bu yolda ilerliyor” yorumu yapıldı.

Dijital bankacılıkta öncü

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, müşterilerinin taleplerini dijital ürünlerle ve hizmetlerle çözdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “SKY Limit’te yoğun bir kullanım olduğunu sahadan aldığımız geri dönüşler dolayısıyla biliyorduk. Elbette Stevie gibi uluslararası bir organizasyon tarafından da ödüle layık görülerek takdir edilmek öncelikle Türkiye sonrasında bankamız için gurur verici. Ayrıca jüri yorumları, kurumumuzun dijital yolculuğunun uzaklardan da görülebildiğini bizlere gösteriyor. Türkiye bankacılık sektörü açısından önemli, dijital bankacılıkta ise dünyada gerçekten öncü hizmetleri ön planda tutuyoruz.”

Salgından etkilenen sektörlere destek

VakıfBank, Dünya Bankası’ndan temin edeceği 250 milyon dolarlık krediyle Acil Firma Destek Projesi’ni hayata geçiriyor. Projeyle salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlere destek sağlanması amaçlanıyor. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 250 milyon dolarlık kredinin Türkiye için önemine işaret ederek, şunları aktardı: “Küresel anlamda belirsizliklerin devam ettiği bu zorlu süreçte yurt dışından ülkemize oldukça uygun maliyetli ve uzun vadeli yeni bir kaynak getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje kapsamında yıllık cirolardaki düşüşler göz önüne alınarak Covid-19’dan en çok etkilenen KOBİ’lerin, kadın girişimcilerin, genç işletmelerin ve kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren firmaların finanse edilmesini hedefliyoruz.”