Reel sektör bayram ediyor! KDV ve ÖTV indiriminin devamı üretimi kamçılayacak

Ekonomi Servisi

31 Mart 2019’da sona erecek tapu harcı, otomobil, mobilya, konut, motosiklet ve ticari araçlardaki KDV ile ÖTV indirimlerinin süreleri uzatıldı. Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı’na göre konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019’a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4’ten 3’e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.

Kritik tarih 30 Haziran

Mobilya sektöründeki KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması ise 30 Haziran’a kadar sürecek. Beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlanması uygulaması da aynı tarihe kadar geçerli olacak.

1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV’de yapılan 15’er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran’a kadar sürecek. Römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması kararı 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranının yüzde 45’ten yüzde 30’a, fiyatı 70 bin ila 120 bin lira olan araçlarda yüzde 50’den yüzde 35’e düşürülmesi uygulaması da 30 Haziran’a kadar devam edecek. Motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV sıfırlanmıştı. Bu uygulama da 30 Haziran’a kadar sürecek.

Teşvikler kalıcı olmalı

1 Nisan 2019 itibariyle yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanı kararı, gayrimenkul üreticilerini sevindirdi. İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ÖTV ve KDV indirimlerinin 31 Aralık’a kadar uygulanmasının hem sektör hem de tüketici açısından önem arz ettiğini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu karar, şu anda mevduat faizi baskısı ve kont kredisi yükünü kaldırmaya çalışan sektöre doping olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasa canlanacak

Hükümetin ÖTV ve KDV kararı otomotiv firmalarına da moral verdi. Bu firmalardan Toyota’nın CEO’su Ali Haydar Bozkurt, bu kararın otomotiv üreticilerinin ve satıcılarının yararına olacağını vurguladı. Bozkurt, vergi indirimleri sayesinde alım satımların artacağını; piyasada hatırı sayılır bir canlanma oluşacağını belirtti.

Mobilyacılar sevinçli

Vergi indirimlerine devam kararı, mobilyacıların ilerisi için umutlarını arttırdı. Sektör oyuncuları karar için “KDV indirimi hem üreticimizi hem satıcımızı hem de tüketicimizin yararına olacaktır. Bu adım çok önemli ve olumlu bir adım olup mobilya üretiminde, ihracatında hedefleri yakalamaya imkân tanıyacaktır” yorumunu yaptı.

Oda başkanları ne diyor?

KDV ve ÖTV indiriminin süresinin uzatılması reel sektörü mutlu etti. Yüz binlerce üreticiyi ve ticaret erbabını temsil eden odaların başkanları şu görüşleri paylaştı:

İç talep koruma altında

-İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç: “KDV ve ÖTV indirimlerinde süre uzatımı kararıyla küresel ticaretin dalgalandığı böylesi zorlu bir süreçte ekonominin dinamosu olan iç talep koruma altına alınmıştır. Karar, küresel dalgalanmaya karşı vergi indirimleriyle oluşturulan ‘güvenli liman’ın devam ettirilmesine dönük önemli bir adımdır. Vergi indirimlerinin sürmesi, üretimimiz için açık teşviktir. Devletin KDV ve ÖTV’de indirimi koruması üretimi kamçılayacaktır.”

Ekonomi ivme kazanacak

-Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: “Tüm sektörlerde KDV ve ÖTV indiriminin devamı, ekonominin canlanmasına katkı yapacaktır. Bu konuda zaten üyelerimizin de talepleri vardı. İndirimlerin, enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanmasına, istihdamın artmasına ve ekonomik büyümeye olumlu etkisi olacağına inanıyoruz. Özellikle tapu harçları ile konutta KDV indiriminin yıl sonuna kadar devam etmesi, sancılı günler yaşayan inşaat ve gayrimenkul sektörünün ivme kazanmasını sağlayacaktır.”