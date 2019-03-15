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“Reel kesimin döviz açığı 200 milyar doların altında”

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Reel kesimin döviz açığı 200 milyar doların altında” açıklamasında bulundu.

15 Mart 2019 Cuma 14:09
“Reel kesimin döviz açığı 200 milyar doların altında”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kredilerin yeniden yapılandırması konusunda değinen İTO Başkanı Avdagiç, “Bankaların yönetilebilir süreci devam ettirmeleri şirketlerimiz için hayati önemde” açıklamasında bulundu.

Kredi hacmi büyümeli

Reel sektörün borçlarına da değinen Avdagiç, “Reel sektörün döviz açığı 200 milyar doların altında. Özel sektörün üretim gücü ve ihracat kapasitesini göz önüne aldığımızda bu borcu çevirmemesi için hiçbir sebep yok” diye konuştu.

Avdagiç, bankacılık sektöründe kredi hacminin 2019 yılında yüzde 16-18 büyümesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamalarında istihdam konusuna da değin İTO Başkanı Avdagiç, özetle şöyle konuştu: “İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmamıştı. Hem mevcut istihdamı koruyan hem dolaylı faydaları olan bir paket var. İstihdam paketinin görünmeyen birtakım avantajları da devreye girecek. İddialı hedefi, kademe kademe realize etme konusunda iş dünyası ve hükümet olmak üzere hepimizin elinden geleni yapmak durumundayız. Paketi uygulama konusunda daha sıkıntısız uygulamaya geçirmek için dönem dönem iş dünyasının görüşleri alınıp revize edilmesi de önemli olacaktır.

Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yüzde 3 daralsa da yılın genelindeki yüzde 2,6’lık büyümeyi her şeye rağmen olumlu bulduklarını belirten Avdagiç, “Büyümede bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde iyileşme olacağını öngörüyorum” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:09
  1. İstanbul Ticaret Odas
  2. Şekib Avdagiç
  3. AA Finans Masası

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