Reel Kesim Güven Endeksi martta yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), martta bir önceki aya göre 4,9 puan artarak 102,1 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, martta RKGE, bir önceki aya göre 4,9 puan artarak 97,2’den 102,1 seviyesine yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,4 puan artarak 99,3 puana çıktı. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 22,6 seviyesine geriledi.