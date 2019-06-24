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Reel kesim güven endeksi, Haziran’da 3,6 puan arttı

Haziran ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 3,6 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:18
Reel kesim güven endeksi, Haziran’da 3,6 puan arttı

Haziran ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 3,6 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2019 yılı Haziran ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verisini açıkladı. Haziran ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 717 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.


Buna göre 2019 yılı Haziran ayında RKGE, bir önceki aya göre 3,6 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.


Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4,9 puan artarak 99,6 seviyesinde gerçekleşti.


Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi.


Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlenerek devam ettiği görüldü.


Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentilerin artış bekleyenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü.


Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 22,7 seviyesinde gerçekleşti.


İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,6’ya, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 71,0’a yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 19,4’e geriledi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:18
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