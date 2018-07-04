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Reel efektif döviz kuru endeksi Haziran'da geriledi

Merkez Bankası'ndan yayımlanan verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 77,10'a geriledi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:46
Reel efektif döviz kuru endeksi Haziran'da geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 1,13 puan azalarak 77,10'a geriledi. Endeks, Mayıs ayında 78,23 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de Haziranda bir önceki aya göre 0,54 puan azalışla 81,55'ten 81,01'e indi.

Türk lirasının değeri, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,66 puan ve Yİ-ÜFE bazında 10,73 puan azaldı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:46
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