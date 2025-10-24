Redmi’den fiyat şok! K90 modeli amiral gemilerini zorluyor

Xiaomi düzenlediği lansmanla yeni Redmi K90 serisini Çin’de resmi olarak duyurdu. Serinin en güçlü modeli K90 Pro Max öne çıkarken, standart Redmi K90 da donanım açısından amiral gemilerini aratmıyor.

Redmi K90 amiral gemilerine meydan okuyor

Redmi K90 modeli Xiaomi 17 serisi ile aynı ekran panelini kullanıyor. Ekran 3500 nitten ortama göre 1 nit parlaklığa kadar inerek enerji verimliliği sağlıyor. Ayrıca HDR10+ ile Dolby Vision desteğiyle donatılmış durumda.

Düz panel tasarımı, modern hatları ve ince çerçeveleriyle üst segment bir görünüm sunarken, IP68/IP69 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılığını koruyor. Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzüyle kutudan çıkan K90, ayrıca 3D ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu ve gelişmiş titreşim motoruyla da dikkat çekiyor.

Redmi K90 özellikleri

Ekran: 6.59 inç TCL M10 LTPO OLED, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3.500 nit, 2560Hz PWM

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

GPU: Adreno 830

Bellek: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1

Arka Kamera: 50 MP Light Hunter 800 (OIS) + 8 MP ultra geniş + 50 MP 2.5x telefoto periskop

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 7.100 mAh, 100W kablolu hızlı şarj

Yazılım: Android 16, HyperOS 3

Soğutma: 5.300 mm² üç katmanlı soğutma sistemi

Ses: Bose ayarlı çift stereo hoparlör, X-axis lineer titreşim motoru

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Dayanıklılık: IP68 / IP69 suya ve toza dayanıklılık

Güvenlik: 3D ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu

Redmi K90 fiyatı ve çıkış tarihi

Redmi K90 12GB+256GB: 2,599 CNY (~360$)

Redmi K90 16GB+256GB: 2,899 CNY (~410$)

Redmi K90 12GB+512GB: 3,199 CNY (~450$)

Redmi K90 16GB+512GB: 3,499 CNY ( ~490$)

Redmi K90 16GB+1TB: 3,999 CNY (~560$)

Redmi K90 modeli açık pembe, aqua mavisi, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile Çin’de satışa sunulmuş durumda. - Kaynak: donanimhaber.com