İslamofobiyi ümmetin vahdeti durdurur

Buğra Kardan İstanbul

Siyonist, evanjelist, emperyalist güçlerin İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarıyla İslam düşmanlığı şiddetlenirken vahdetin önemi bir defa daha gün yüzüne çıktı. Tahran ve Beyrut’a bomba yağdıran eli kanlı Netanyahu’nun sırf Haçlı Batı’dan destek almak için “İslam tüm dünya için bir tehdit” çıkışına tepkiler dinmezken Amerika’da Müslümanları hedef alan paylaşımların artması, Müslümanların dağınıklığına bağlandı. Hakaretler, küfürler, tehditler içeren paylaşımlarda kullanılan skandal ifadeler tehlikenin vahametini ortaya koyarken, İslâm aleminin bir ve bütün olması gerekliliğine işaret edildi.

ŞİMDİ DEĞiLSE NE ZAMAN?

15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü bize yakın tarihlerde Müslümanlara yönelik eylemleri akla getirdi.

Nisan 2025’te Fransa’da Müslüman genç Abubakar Cisse camide 50 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.

Temmuz 2025’te Almanya’da Cezayirli Rahma Ayat, defalarca bıçaklanarak katledilmişti.

Ağustos 2025’te Norveç’te Etiyopyalı Tamima Nibras Juhar, bıçaklanarak öldürülmüştü.

Mart 2026’da Finlandiya’da Somali kökenli bir ailenin ikamet ettiği daire yakılmıştı. Yangında anne, baba ve üç çocuk hayatını kaybetmişti.

Ekim 2025’te İngiltere’de kar maskeli bir grup tarafından Peacehaven Camii kundalanmıştı.

Kasım 2025’te Fransa’da Le Puy-en-Velay’da bulunan bir camiye saldırı düzenlenmiş, Kur’an-ı Kerim’in bir kısmı parçalanmıştı.

Aynı ay Amerika’da Müslüman nüfusun yoğun olduğu Michigan eyaletine bağlı Dearborn şehrinde, bir grup, İslam karşıtı sloganlar atarak, Kur’an-ı Kerim yakma girişiminde bulunmuştu.

Mayıs 2025’te Teksas eyaletinde Nueces Camii, İslami Ehli Beyt Derneği (IABA) ve Austin Diyanet Merkezi’ne ait panolar ve giriş kapıları çevresine Davut Yıldızı gibi semboller çizilmişti.

Aralık 2025’te Hindistan’ın Bihar Eyaleti Başbakanı Nitish Kumar, Müslüman bir kadın doktorun peçesini zorla indirme alçaklığında bulunmuştu.

ORTAK DURUŞ ŞART

Gazetemize konuşan İbni Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel, şunları söyledi: “İslam dünyası için en önemli tehlike Şii-Sünni, Fars-Arap savaşının çıkması. Bunun için Trump ve Netanyahu denemelerde bulunuyor. Körfez ülkelerine ‘ne duruyorsunuz’ diyor. Şimdilik kulak tıkıyorlar. Bu memnuniyet verici. Tabii Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirme girişimleri de oluyor. İslm düşmanlığını körükleme gayretleri olduğunu görüyoruz. Unutulmamalı ki Batı’da İslam’dan nefret edenler gibi uyanış hâlinde olanlar da var. O nedenle dünya Müslümanları, kendilerini daha iyi anlatmalılar. Gazze’de olduğu gibi sinsi planları deşifre etmek yararlı oluyor. İslam düşmanlarının hilelerini, mezhep ayrımı olmaksızın vahdet boşa çıkarır.”

Dış siyaset stratejisti Dr. Murat Akan da şöyle konuştu: “Siyonistler ve evanjelistler saldırıları din savaşı olarak görüyor. Netanyahu İslam dünyasını hedef almaktan çekinmiyor. Tabii mehzep farklılıkları kullanılan unsurlardan. Cumhurbaşkanı’mız ifade etti. ‘Şiilik ve Sünnilik yok, İslam dini var’ diyerek İsrail’e güzel bir cevap verdi. Nifakçılara kulak verilmemeli. Müslümanlar bir ve bütün olmalı. Bilmeli ki saldırılar İran ve Gazze’yle sınırlı değil. Birliğin ve bütünlüğün olmadığı yerde İsrail’in işi kolay. Bunların olduğu yerde ise zor. Onun için temkinli, yekpare olunmalı. Mezhep farklılıklarını körükleyenlere itibar edilmemeli.”