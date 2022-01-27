Redmi Note 11'in global versiyonu tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü fiyat/performans modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, geçtiğimiz yıl ekim ayında merakla beklenen Redmi Note 11 5G modellerini Çin'de görücüye çıkarmıştı.

Redmi, aylar sonra Note 11 serisini Çin dışına çıkarmaya hazırlanıyor. Redmi Note 11 modelinin global versiyonları resmi olarak tanıtıldı.

Redmı Note 11 özellikleri

6,43 inç büyüklüğünde 90Hz AMOLED ekrana sahip Redmi Note 11, gücünü Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden alıyor.

4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçenekleriyle karşımıza çıkan telefonun arka kısmında 50MP + 8MP + 2MP +2MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Ön kısımda ise ekran deliğine yerleştirilmiş 13 MP'lik tek bir kamera var.

Android 11 tabanlı MIUI 13 ile kutusundan çıkan Redmi Note 11, 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor.

Ek olarak parmak izi sensörü, çift hoparlör, 3,5mm jak girişi gibi özellikler de Redmi Note 11'de bulunuyor.

Redmi Note 11 fiyatları

4GB RAM + 64GB depolama - 179 dolar

4GB RAM + 128GB depolama - 199 dolar

6GB RAM + 128GB depolama - 229 dolar